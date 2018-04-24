Центр развития благотворительности и социальной активности «Благосфера»

Центр «Благосфера» — общественный центр и некоммерческая организация, которая помогает всем заинтересованным пробовать себя в благотворительности и другой социальной активности, помогая приобрести личный опыт участия в различных проектах.

В центре ежедневно проводят встречи с волонтерами, благотворительные фестивали и ярмарки, общественные слушания и донорские акции, конференции и лекции. В Медиацентре проходят пресс-конференции, ток-шоу, интернет-эфиры и другие медийные события на социальные темы. «Благосфера» разрабатывает и ведет просветительские, образовательные, исследовательские и другие проекты.