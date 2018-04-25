Парки и кладбища Иркутска обрабатывают против клещей

Иркутске началась профилактическая обработка территорий парков, рощ, зон отдыха и городских кладбищ от клещей. Всего специальными растворами будет обработано 19 территорий общей площадью около 500 гектаров.

Предварительно, обрабатываемые территории были очищены от скопившегося сезонного мусора. Так же в первую очередь были обработаны участки, с учетом аналитики прошлого года — тем, где посещаемость начинается в первую очередь. После обработки и нанесенного средства тотальное уничтожение клещей происходит за три дня.

Такая обработка в Иркутске проводится ежегодно, а используемый препарат действует исключительно на клещей и безвреден для людей и животных. Также в Иркутске будут обработаны более 30 тысяч деревьев и кустарников от вредителей, в том числе горностаевой моли. К работам планируется приступить во второй декаде мая, они будут проводиться в парках, скверах, на магистральных улицах. Второй этап обработки запланирован на начало июня.