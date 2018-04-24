Ещё
Калашников: Правительство находится на стороне налогоплательщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калашников: Правительство находится на стороне налогоплательщиков 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Необходимо ограничить сумму пеней за не вовремя уплаченные налоги, согласен с концепцией нового правительственного законопроекта первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Если закон примут, пени перестанут начислять, как только их сумма сравняется с суммой недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
«Здесь Правительство находится на стороне людей. Согласитесь, что бессмысленно, когда долг во много раз превышает недоимку — человек должен пять копеек, а в итоге ему приходится выплачивать пять тысяч. Поэтому этот законопроект надо принимать», — сказал сенатор «Парламентской газете».
24 апреля стало известно, что Правительство готово внести в Госдуму разработанную Минфином инициативу, которая ограничивает сумму начисляемых пеней суммой долга. Они перестанут начисляться, как только сравняются с недоимкой по налогам, сборам и страховым взносам. Такие правила будут действовать как для физических, так и для юридических лиц. «Принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес», — считают авторы законопроекта.
Парламентская газета: последние новости
В ФРГ заявили о заинтересованности США в конфликте вокруг «Северного потока-2» Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС В Минсельхозе не исключили расширения числа турецких поставщиков томатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду192
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой137
Королева красоты оказалась водителем бандитов44
Видео
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение