Калашников: Правительство находится на стороне налогоплательщиков 

Необходимо ограничить сумму пеней за не вовремя уплаченные налоги, согласен с концепцией нового правительственного законопроекта первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Если закон примут, пени перестанут начислять, как только их сумма сравняется с суммой недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
«Здесь Правительство находится на стороне людей. Согласитесь, что бессмысленно, когда долг во много раз превышает недоимку — человек должен пять копеек, а в итоге ему приходится выплачивать пять тысяч. Поэтому этот законопроект надо принимать», — сказал сенатор «Парламентской газете».
24 апреля стало известно, что Правительство готово внести в Госдуму разработанную Минфином инициативу, которая ограничивает сумму начисляемых пеней суммой долга. Они перестанут начисляться, как только сравняются с недоимкой по налогам, сборам и страховым взносам. Такие правила будут действовать как для физических, так и для юридических лиц. «Принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес», — считают авторы законопроекта.