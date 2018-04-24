Профессор римского университета создаст «библиотеку древних эмотиконок»

РИМ , 24 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. База данных разнообразных символов, встречающихся в древних рукописях, скоро появится в Италии . Как сообщила агентству ANSA автор проекта, профессор римского университета «Сапьенца» Антонелла Гиньоли, подобные знаки были необходимы для общения и быстрой передачи информации и не несли в себе никакого мистического подтекста.

"Как и современные эмотиконки (распространенные в онлайн-общении пиктограммы, изображающие эмоции — прим. ТАСС) символы в древности служили более простой и понятной системой передачи информации. Они уравнивали образованных людей и тех, кто едва мог различать буквы или был вовсе неграмотный. Для последних символы были единственной возможностью писать", — пояснила исследовательница.

По ее словам, такие эмотиконки встречаются в исторических документах IV-X веков самого разного назначения: личных письмах, указах и руководствах, нотариальных актах и религиозных текстах. Ее «библиотека» будет охватывать достаточно обширную территорию, на которой были распространены такие письмена, — от Египта и Северной Африки до Франции и Италии.

За точку отчета взят период после падения Рима, когда на этой территории распространилось влияние сначала Византии, а потом лангобардов и норманнов. «Это тот период, когда формируются не только европейские языки, мутирует так называемая вульгарная латынь (разговорная разновидность латыни — прим. ТАСС), но и формируется весь пласт средневековой символики», — говорит профессор, поясняя культурологическую ценность своего труда. По ее мнению, «библиотека древних эмотиконок» прольет свет на формирование многих понятий, некоторые из которых легли в основу современной цивилизации. «Наверняка, у древних были свои смайлики», — шутит она.