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Военный эксперт заявил, что Пентагон страдает «раздвоением личности»
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Военный эксперт заявил, что Пентагон страдает «раздвоением личности» 

360tv.ru 2 часа назад
Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно‐аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков прокомментировал информацию западных СМИ о якобы сомнительной эффективности российских ПВО и заявил, что Пентагон в отношении РФ вынужден страдать «раздвоением личности». Об этом сообщило РИА ФАН.
Запад из раза в раз декларирует два противоречащих друг другу тезиса — о серьезнейшей опасности со стороны России и одновременно — о ее уязвимости. Так в Вашингтоне и Брюсселе пытаются обосновать необходимость противостоять Москве, уверяя при этом, что этот конфликт будет безопаснее, чем мирные отношения. Несмотря на совершенно бредовый характер подобной пропаганды, она вполне успешна и выполняет свою задачу, во многом благодаря монополии одной точки зрения в западных СМИ, которую они всеми силами стремятся сохранить. Именно этим объясняются гонения на ресурсы RT в разных странах
— Сергей Простаков.
Он добавил, что американцы в погоне за доминированием на рынке вооружения пользуются теми же пропагандистскими приемами. Чтобы
как-то  объяснить увеличение военного бюджета, Пентагон заявляет законодателям США о серьезной угрозе, которую представляет российское оружие, а потенциальным покупателям сообщают, что оно не сравнится с американским.
Сергей Простаков отметил, что Соединенным Штатам приходится лоббировать свою технику «с помощью коррупционных схем и лживой пропаганды».
Западное издание National Interest сообщило, что Министерство обороны США намеренно занижает эффективность российских ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно‐ракетных комплексов С‐400.
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