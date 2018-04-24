Ещё
Детская инновационная бизнес-школа FinSkills
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детская инновационная бизнес-школа FinSkills 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
В этом образовательном пространстве дети от 8 до 17 лет не только могут получить теоретические знания, но и поучаствовать в создании реальных проектов. Здесь ребята приобретают опыт публичных выступлений, ведения переговоров, умения работать в команде, учатся самостоятельно принимать решения.
Обучение ведется в небольших группах по возрастам (4-12 человек). У каждого возраста свой «модуль». К примеру, у учеников 2-3 класса это модуль «Я — о'кей», а для старшеклассников — «Бизнес». Стоимость одного академического часа от 500 руб., действует система скидок для постоянных клиентов, многодетных семей и бонусы за привлечение друзей.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Центр развития благотворительности и социальной активности "Благосфера" Минимальный размер декретных выплат превысит 51 тысячу рублей Церемониальный развод конных и пеших караулов в Кремле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду194
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой146
Зачем Понаровская вернулась в Россию22
Скончался Геннадий Леонов9
Королева красоты оказалась водителем бандитов45
Видео
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение