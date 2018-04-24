Детская инновационная бизнес-школа FinSkills

В этом образовательном пространстве дети от 8 до 17 лет не только могут получить теоретические знания, но и поучаствовать в создании реальных проектов. Здесь ребята приобретают опыт публичных выступлений, ведения переговоров, умения работать в команде, учатся самостоятельно принимать решения.

Обучение ведется в небольших группах по возрастам (4-12 человек). У каждого возраста свой «модуль». К примеру, у учеников 2-3 класса это модуль «Я — о'кей», а для старшеклассников — «Бизнес». Стоимость одного академического часа от 500 руб., действует система скидок для постоянных клиентов, многодетных семей и бонусы за привлечение друзей.