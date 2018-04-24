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Под Новосибирском начали гнездиться лебеди
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Под Новосибирском начали гнездиться лебеди 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Окрестности Новосибирска заполонили вернувшиеся с юга лебеди — птицы уже разбились на пары и готовятся к высиживанию птенцов.
«Первые лебеди прилетели еще в середине апреля. Лебеди прилетели с первыми проталинами. Обитают, как правило, на Обском водохранилище. Лебеди уже поселились вблизи к местам гнездования, кормятся на временных водоемах, так как многие озёра только начали оттаивать. Уже строят гнёзда, в тростниках у берега. Самки откладывают по 5–6 яиц. Живут лебеди парами — и самец, и самка участвуют в воспитании потомства», — рассказал НГС. НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.
По словам орнитолога, помимо лебедей в Новосибирскую область вернулись и другие птицы, а в скором времени в город прилетят и ласточки.
«После вскрытия рек волна миграции усилилась, уже вернулись почти все виды водоплавающих птиц: только уток больше 20 видов. Иногда бывает такое, что 29 апреля уже можно увидеть городских ласточек в Новосибирске. Вполне возможно, что городские ласточки где-то могли быть встречены. Ледоход на реках прошёл и они свободны от снега, но ласточки кормятся летающими насекомыми, которых сейчас не видно. Потепление проходит восточнее, но может такое быть, что ласточки прилетели. Но деревенская ласточка обычно прилетает 7 мая», — рассказал Алексей Яновский.
Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск из мест зимовки — в начале апреля прилетели скворцы и белошапочные овсянки.
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