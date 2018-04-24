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Молодые деревья и кустарники украсили пять дворов Лианозова
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Молодые деревья и кустарники украсили пять дворов Лианозова 

Управа района Лианозово 46 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Посадки в рамках программы «Миллион деревьев» прошли 22 апреля на пяти дворовых территориях. Работы выполнили коммунальщики, а также активные жители района и глава управы Сергей Юрьев. Об этом рассказала заместитель директора «Жилищника» Екатерина Афонина.
— По адресу ул. Абрамцевская, д. 6 по желанию жителей были посажены 63 кустарника и одна яблоня. Глава управы вручил грамоты Нине Орловой и Ольге Петраковой за активное участие в жизни района. Вместе с активными жителями на ул. Череповецкой, д. 5/14 были посажены 41 кустарник и 10 деревьев. Глава управы и жительница Людмила Скорикова вместе посадили черную сосну. Также посадки прошли по ул. Абрамцевской, д. 18, Новгородской, д. 19, корп. 1 и Алтуфьевскому шоссе, д. 95б, — уточнила Екатерина Афонина.
Кроме того, посадки в районе Лианозово пройдут 4 мая по адресам: ул. Абрамцевская, д. 8; д. 14; д. 14, корп. 1; ул. Новгородская, д. 19; Алтуфьевское шоссе, д. 91 и д. 97. (ео)
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