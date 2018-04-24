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В Совфеде предложили ограничить информацию о госзакупках метрополитенов
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В Совфеде предложили ограничить информацию о госзакупках метрополитенов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Необходимо ограничить доступность информации о государственных закупках, осуществляемых метрополитеном России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов на совещании в палате регионов, посвящённом вопросам осуществления госзакупок предприятиями транспортного комплекса.
«В случае внесения поправок в закон о транспортной безопасности, мы сможем значительно обезопасить процедуру госзакупок, осуществляемых метрополитеном», — сказал Кутепов.
В соответствии с законодательством, с 2018 года госзакупки крупных госкомпаний, в том числе и транспортных, должны осуществляться на электронных площадках.
При этом в свободном доступе оказываются сведения о транспортной инфраструктуре, которые имеют стратегическое значение. Речь, например, идёт о закупках метрополитеном систем видеонаблюдения.
«В результате закупок на торгах проектно-сметная документация оказалась в открытом доступе», — заметил один из руководителей метрополитена Санкт-Петербурга Павел Данков.
По его мнению, такая информация не должна попадать в открытый доступ, поскольку ею могут воспользоваться террористы.
«При всей важности этих сведений, они не входят в перечень информации, подпадающей под действие закона о гостайне, а значит метрополитен обязан соблюдать закон о госзакупках на общих основаниях», — отметила представитель ФАС Екатерина Набатова.
Сенатор Андрей Кутепов напомнил, что существует также закон о транспортной безопасности. В случае внесения в него соответствующих изменений, закрытая информация о транспортных объектах перестанет попадать в открытый доступ, что сделает процедуру госзакупок на транспорте безопасной.
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