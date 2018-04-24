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Сдача Псковского перинатального центра в эксплуатацию откладывается минимум до 26 апреля
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Сдача Псковского перинатального центра в эксплуатацию откладывается минимум до 26 апреля 

Псковская губерния 2 часа назад
Фото: Псковская губерния
В администрации Псковской области прошло внеочередное совещание по вопросам ввода в эксплуатацию и лицензированию Псковского перинатального центра. Как сообщает пресс-служба администрации региона, вице-губернатор Александр Кузнецов долорассказал, что все строительные работы, которые планировались к отчетной дате, выполнены в полном объёме. Четыре из пяти этажей приняты, завершается передача последнего этажа. Осталось провести пусконаладку сложного оборудования в центральном стерилизационном отделении. Работы задерживаются в связи с нехваткой узких специалистов, допущенных к настройке такого оборудования. По заверению подрядчика, работа будет завершена к 26 апреля. Кроме того, замначальника управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко отметила, что по итогам первичных замеров воздуха в отдельных помещениях выявлено превышение некоторых контрольных показателей. Специалисты считают, что после завершения всех строительных и монтажных работ помещение должно «подышать». Врио губернатора региона Михаил Ведерников поинтересовался, как соблюдены требования противопожарной безопасности в центре: по итогам предыдущего осмотра было выявлено порядка 55 замечаний, практически все из них устранены, сообщил Александр Кузнецов. Оставшиеся вопросы будут решены вместе с техническим директором госкорпорации «Ростех», который планирует приехать в регион. Совещание по сдаче Псковского перинатального центра прошло 23 апреля. Фото: пресс-служба администрации Псковской области. Также остается открытым вопрос приемки оборудования перинатального центра. Генподрядчик планировал вести приемку складированного оборудования, но по решению врио Губернатора специалисты сверяют его наличие и составляют перечень на местах. Работа будет завершена до конца этой недели.
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