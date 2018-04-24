«Воронежский домостроительный комбинат» возглавил Сергей Крючков 

Ранее он занимал пост заместителя руководителя холдинга. «Воронежский домостроительный комбинат» возглавил замгендиректора строительной компании Сергей Крючков. Решение о его назначении принял в понедельник, 23 апреля, совет директоров АО «ДСК». Сергей Крючков работает в строительной компании с осени 2017 года. До этого он два года возглавлял региональный фонд капремонта — с декабря 2015 года. С 2010 года Крючков работал в мэрии Воронежа. До 2011 года — вице-мэром, с 2012 года — первым вице-мэром по городскому хозяйству. Елена Гончарова