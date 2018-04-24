Отменен КБК для фиксированных взносов

Минфин официально опубликовал Приказ № 35н от 28.02.2018 г., в котором отменил КБК по фиксированным взносам.

Ранее приказом № 255н ведомство ввело этот код, которого еще не было в 2017 г. Однако уже в марте Минфин передумал, и теперь КБК для взносов с доходов плательщика, превышающих 300 тыс. руб. используется следующий: 1182 1 02 02140 06 1110 160, такой же, как и для уплаты фиксированной части взносов.

Тем же документом ведомство отменило КБК по налогу на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции и изменило коды по страховым взносам по доптарифу за страховых лиц, за лиц, занятых на «вредных» работах.