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Отменен КБК для фиксированных взносов
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Отменен КБК для фиксированных взносов 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин официально опубликовал Приказ № 35н от 28.02.2018 г., в котором отменил КБК по фиксированным взносам.
Ранее приказом № 255н ведомство ввело этот код, которого еще не было в 2017 г. Однако уже в марте Минфин передумал, и теперь КБК для взносов с доходов плательщика, превышающих 300 тыс. руб. используется следующий: 1182 1 02 02140 06 1110 160, такой же, как и для уплаты фиксированной части взносов.
Тем же документом ведомство отменило КБК по налогу на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции и изменило коды по страховым взносам по доптарифу за страховых лиц, за лиц, занятых на «вредных» работах.
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