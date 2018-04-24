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«Газпром»: газ из России спас Европу зимой
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«Газпром»: газ из России спас Европу зимой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Работа «Газпрома» в 2018 г. дает основания полагать, что компания установит новый рекорд экспорта газа в Европу, заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
"Нынешняя зима была не такой уж холодной, но выявила ряд проблем. В морозном январе производство энергии альтернативными источниками в ряде стран почти прекратилось. Тогда ряд экспертов признали, что российский газ спас Европу от потенциального блэкаута. Мы поставили рекордные не только годовые, но и суточные объемы поставок", — отметил Медведев, сообщает «Интерфакс». В свою очередь глава комитета Госдумы по энергетике, президент «Российского газового общества» Павел Завальный отметил: «В этом году можем выйти на экспорт 200 млрд куб. м». В 2017 г. «Газпром» поставил в Европу 194,4 млрд куб. м газа.
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