Минпромторг дорабатывает законопроект регулировании электронных сигарет по поручению Голодец

Минпромторг дорабатывает законопроект о государственном регулировании никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, в соответствии с поручением вице-премьера правительства Ольги Голодец . Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов

«У нас были разногласия с министерством здравоохранения , эти разногласия были сняты на совещании с курирующей этот вопрос Голодец, сейчас этот законопроект по её поручению мы дорабатываем и будем вносить в правительство в законопроектную комиссию, которую возглавляет Приходько», — сказал он.

Ранее Минпромторг направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти пакет законопроектов (копия документа есть в распоряжении RNS) законов «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака», «О внесении изменений в Федеральный закон „О рекламе“, „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“.

Пакет законопроектов предполагает ограничение использования, продажи и рекламы электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака. В том числе Минпромторг предлагает запретить использовать электронные сигареты и устройства для потребления нагреваемого табака в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями органов по делам молодежи, в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления, в помещениях учреждений культуры, на объектах спорта, в помещениях медицинских организаций, на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на детских площадках, в лифтах многоквартирных домов.