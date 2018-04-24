В Уфе во время «Весеннего бала» перекроют центр города 

Городские власти рассказали, как будет организовано движение в Уфе во время выпускных. Администрация перекроет улицу из-за проведения «Весеннего бала».
— Откроет праздник «Аллея выпускников — 2018» вдоль улиц Ленина и Пушкина. Здесь можно будет узнать, какие профессии выбирают ребята. Праздник продолжится зажигательным концертом танцевальных и музыкальных студий. Завершит мероприятие школьный вальс, — рассказали в администрации.
Так, с 22:00 25 мая до 21:00 26 мая закроют движение на следующих улицах:
ул. Октябрьской революции — от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы;
ул. Ленина — от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Коммунистической;
ул. Театральная — от пересечения с ул. З. Валиди до пересечения с ул. Пушкина;
ул. Пушкина — от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Цюрупы;
ул. Советская — на всем протяжении.
Мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и приносит водителей заранее планировать маршруты.