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В китайской провинции Сычуань обнаружен гигантский комар
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В китайской провинции Сычуань обнаружен гигантский комар 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чэнду, 24 апреля /Синьхуа/ — Китайские энтомологи обнаружили гигантского комара, размах крыльев которого достигает 11,15 см.
По словам куратора Музея насекомых Западного Китая Чжао Ли, насекомое, принадлежащее к виду комаров Holorusia mikado, которые считаются крупнейшими в мире, было найдено в августе прошлого года во время экскурсии в горах Цинчэн в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Комары Holorusia mikado были впервые обнаружены в Японии британским энтомологом Джоном Обадией Вествудом, который и присвоил виду это название. Размах их крыльев обычно составляет порядка 8 см.
"Эти комары выглядят устрашающе, но не являются кровососущими. Взрослые насекомые живут всего несколько дней и, главным образом, питаются цветочным нектаром", — рассказал Чжао Ли.
Ученый отметил, что среди десятков тысяч видов комаров, существующих в природе, лишь около сотни видов питаются кровью и могут представлять проблему для человека.
В западных частях провинции Сычуань комары Holorusia mikado, известные также как долгоножки, встречаются в основном в районе Чэндуской равнины и в горах высотой не более 2200 м.
"Они плохо летают из-за крупного тела. Они, скорее, прыгают. Обычно эти комары обитают в районах, богатых растительностью", — сказал Чжао Ли.
Музей, несмотря на то что он частный, является музеем государственного уровня. В нем представлено более 700 тыс. экспонатов, свыше 70 из которых являются наиболее крупными представителями своего вида. -0-
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