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США и Япония провели диалог по инфраструктурному сотрудничеству в третьих странах
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США и Япония провели диалог по инфраструктурному сотрудничеству в третьих странах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 24 апреля /Синьхуа/ — В понедельник США и Япония провели круглый стол по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктурного строительства в третьих странах с помощью государственно-частных объединений.
Диалог был организован Государственным департаментом США и Министерством иностранных дел Японии в контексте сотрудничества в рамках американо-японского экономического диалога.
Согласно совместному заявлению, опубликованному правительствами двух стран, в ходе круглого стола правительственные учреждения США и Японии, а также многочисленные компании определили пути расширения сотрудничества для оказания помощи странам Азиатско-Тихоокеанского региона и за его пределами в обеспечении «качественной инфраструктуры и оптимальных решений», которые отвечают их устойчивым социально-экономическим целям.
Более 150 правительственных чиновников и представителей частного сектора приняли участие в круглом столе для определения конкретных мероприятий в таких областях, как коммерческое сотрудничество, совместное финансирование и снижение рисков, информационно-разъяснительная работа и наращивание потенциала.
Участники диалога обсудили возможности для более эффективного взаимодействия в областях энергетики, транспорта, телекоммуникаций, водоснабжения и санитарии. —0—
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