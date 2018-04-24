США и Япония провели диалог по инфраструктурному сотрудничеству в третьих странах

Вашингтон, 24 апреля / Синьхуа / — В понедельник США Япония провели круглый стол по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктурного строительства в третьих странах с помощью государственно-частных объединений.

Диалог был организован Государственным департаментом США и Министерством иностранных дел Японии в контексте сотрудничества в рамках американо-японского экономического диалога.

Согласно совместному заявлению, опубликованному правительствами двух стран, в ходе круглого стола правительственные учреждения США и Японии, а также многочисленные компании определили пути расширения сотрудничества для оказания помощи странам Азиатско-Тихоокеанского региона и за его пределами в обеспечении «качественной инфраструктуры и оптимальных решений», которые отвечают их устойчивым социально-экономическим целям.

Более 150 правительственных чиновников и представителей частного сектора приняли участие в круглом столе для определения конкретных мероприятий в таких областях, как коммерческое сотрудничество, совместное финансирование и снижение рисков, информационно-разъяснительная работа и наращивание потенциала.

Участники диалога обсудили возможности для более эффективного взаимодействия в областях энергетики, транспорта, телекоммуникаций, водоснабжения и санитарии. —0—