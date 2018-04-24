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Жители переименовали «Осиново» в «Припять»
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Жители переименовали «Осиново» в «Припять» 

Казанский Портал 2 часа назад
Противники строительства мусоросжигающего завода «переименовали» Осиново в Припять. На дорожный знак с названием поселка наклеили название покинутого города. Знак находится при въезде в село. Кто автор этой тихой акции неизвестно.
В минувшее воскресенье в парке «Крылья Советов» прошел митинг против строительства «мусорного» завода. В нем поучаствовали около 500 человек.
Строительство завода планируют начать осенью в нескольких километрах от микрорайона «Салават Купере».
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