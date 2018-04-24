Костромскими и ивановскими казаками теперь будет руководить глава Красносельского района

Алексей Стецура стал дважды главой — управление Красносельским районом он совместит с должностью атамана Восточного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В выборах нового атамана приняли участие более 100 представителей первичных казачьих обществ из Костромской и Ивановской областей.

Претендентов на должность было трое, я победил с небольшим отрывом, перевес был всего в 4 голоса. Работы предстоит много, начну с наведения порядка в документации, завтра первое казачье собрание для меня в новой должности, будем определять задачи, — поделился атаман Восточного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска, глава Красносельского района Алексей СТЕЦУРА.

На этом посту красносельский глава сменил атамана Виктора Моршенченко, который досрочно сложил полномочия.