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Костромскими и ивановскими казаками теперь будет руководить глава Красносельского района
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Костромскими и ивановскими казаками теперь будет руководить глава Красносельского района 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Алексей Стецура стал дважды главой — управление Красносельским районом он совместит с должностью атамана Восточного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В выборах нового атамана приняли участие более 100 представителей первичных казачьих обществ из Костромской и Ивановской областей.
Претендентов на должность было трое, я победил с небольшим отрывом, перевес был всего в 4 голоса. Работы предстоит много, начну с наведения порядка в документации, завтра первое казачье собрание для меня в новой должности, будем определять задачи, — поделился атаман Восточного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска, глава Красносельского района Алексей СТЕЦУРА.
На этом посту красносельский глава сменил атамана Виктора Моршенченко, который досрочно сложил полномочия.
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