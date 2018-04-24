17 мая в «Сколково» состоится международная конференция «Инновации для корпораций»

Москва , 24 апреля 2018 г. На площадке Технопарка "Сколково" 17 мая 2018 года состоится международная конференция «Инновации для корпораций». Более 30 ведущих экспертов и представителей 150 российских и зарубежных компаний обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе.

С приветственным словом перед участниками конференции выступит Олег Фомичёв , статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ . Йонас Риддерстрале, яркий представитель Стокгольмской школы экономики, гуру управленческого консалтинга и соавтор мирового бестселлера «Бизнес в стиле фанк», на keynote-сессии объяснит, почему корпоративная инновация может стать секретом успешного бизнеса.

Ключевой сессией конференции станет пленарная дискуссия «От теории к практике». На ней руководители российских и зарубежных компаний, а также международные эксперты выработают определение, что из себя представляет корпоративная инновация, детально разберут её «жизненный цикл». Участники дискуссии расскажут о методиках сохранения конкурентоспособности компании на рынке, представят практики создания корпоративной атмосферы, позволяющей мотивировать сотрудников креативно мыслить, создавая собственные внутренние инновации.

Фонд «Сколково» использует лучшие практики внедрения корпоративных инноваций. Экспертная панель «Сколково» составляет более 700 специалистов, из которых 30% — иностранные эксперты. Пул проектов фонда объединяет свыше 1800 компаний.

Дата и место проведения конференции:

17 мая, 10:00 Технопарк «Сколково», Большой бульвар, 42 стр. 1 Подробная информация о конференции:

https://innocorp.sk.ru/

Регистрация по ссылке:

https://icorp18.ruvents.com/

Аккредитация СМИ и дополнительная информация:

Тел. /tel. : +79774829662

E-mail: SOkolov@contractors.sk.ru