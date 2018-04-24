17 мая в «Сколково» состоится международная конференция «Инновации для корпораций» 

Москва, 24 апреля 2018 г. На площадке Технопарка "Сколково" 17 мая 2018 года состоится международная конференция «Инновации для корпораций». Более 30 ведущих экспертов и представителей 150 российских и зарубежных компаний обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе.
С приветственным словом перед участниками конференции выступит Олег Фомичёв, статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ. Йонас Риддерстрале, яркий представитель Стокгольмской школы экономики, гуру управленческого консалтинга и соавтор мирового бестселлера «Бизнес в стиле фанк», на keynote-сессии объяснит, почему корпоративная инновация может стать секретом успешного бизнеса.
Ключевой сессией конференции станет пленарная дискуссия «От теории к практике». На ней руководители российских и зарубежных компаний, а также международные эксперты выработают определение, что из себя представляет корпоративная инновация, детально разберут её «жизненный цикл». Участники дискуссии расскажут о методиках сохранения конкурентоспособности компании на рынке, представят практики создания корпоративной атмосферы, позволяющей мотивировать сотрудников креативно мыслить, создавая собственные внутренние инновации.
Спикерами пленарной дискуссии выступят Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», Василий Белов, генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции», Наталья Касперская, президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». Своё мнение также выскажут первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, руководитель направления по поддержке стартап-инициатив и работе с активами Enel Innovation Hubs Карло Наполи.
На сессии, посвящённой внедрению инноваций в различных отраслях экономики, на конкретных примерах поговорят об инновациях в банках и ретейле. Другими темами для дискуссии станут индустрии Life Science и Agro, топливно-энергетический комплекс и промышленность. На отраслевой сессии также обсудят преимущества и возможности корпоративных венчурных инвестиций. Инструментами и опытом внедрения инноваций поделятся представители топ-менеджмента Фонда «Сколково», Группы ВТБ и S7 Group, компаний SAP Labs СНГ, "Ашан Ритейл Россия", Decathlon Russia, «Леруа Мерлен», Philips, «Bayer Россия и СНГ», «Sanofi Россия», «Сингента», "Сибур", "ЕвроСибЭнерго", Mail.ru Group, "РЖД", "Россети", «ОДК-Сатурн» и госкорпорации «Ростех».
Фонд «Сколково» использует лучшие практики внедрения корпоративных инноваций. Экспертная панель «Сколково» составляет более 700 специалистов, из которых 30% — иностранные эксперты. Пул проектов фонда объединяет свыше 1800 компаний.
Дата и место проведения конференции:
17 мая, 10:00 Технопарк «Сколково», Большой бульвар, 42 стр. 1 Подробная информация о конференции:
https://innocorp.sk.ru/
Регистрация по ссылке:
https://icorp18.ruvents.com/
Аккредитация СМИ и дополнительная информация:
Тел. /tel. : +79774829662
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