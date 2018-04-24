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Экс-главе Сокольского района грозит до 10 лет за махинации с землей
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Экс-главе Сокольского района грозит до 10 лет за махинации с землей 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЭкс-главе Сокольского района грозит до 10 лет за махинации с землейБывший глава местного самоуправления Сокольского района обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Прокуратурой было установлено, что в 2009 году экс-глава изготовил фиктивные документы на земельный участок, площадью 1 512 кв.м., для регистрации права собственности третьих лиц в территориальном отделе Росреестра. В результате мошеннических действий были нарушены интересы государства и нанесен ущерб более 306 тысяч рублей. Стоит отметить, что лица, в пользу которых был отчужден участок, привлечены к уголовной ответственности. Земля возвращена в муниципальную собственность. Теперь, бывшему главе района грозит срок до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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