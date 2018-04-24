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Детские часы с трекером взорвались рядом с кроватью ребенка в Брянске
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Детские часы с трекером взорвались рядом с кроватью ребенка в Брянске 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Без любимых часов с GPS-трекером, столь популярных у учеников начальных классов, осталась юная жительница Брянска — ее батарея ее гаджета взорвалась во время зарядки от сети. Этот момент запечатлела камера наблюдения.
Инцидент произошел около полудня накануне, 23 апреля, в квартире Дмитрия Литвинова. В тот злополучный момент полученное из Поднебесной устройство лежало на белом плюшевом медведе, который отделался небольшим ожогом, хотя мог бы не только сгореть сам, но и спалить всю квартиру.
На хлопок отреагировала супруга главы семейства, которая быстро сбила пламя и отнесла часы в сторону. В результате ЧП никто не пострадал, однако Дмитрий призвал родителей задуматься о целесообразности приобретения своим чадам столь взрывоопасного устройства, которое позволяет отслеживать их передвижения.
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