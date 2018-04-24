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В Ростове-на-Дону разработали экологичный пылеуловитель
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В Ростове-на-Дону разработали экологичный пылеуловитель 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Если новый аппарат выполнить под размеры отдельного станка, то можно улавливать пыль прямо на рабочем месте; подобными аппаратами можно оснащать вентиляционную систему промышленных предприятий, — рассказал газете ВЗГЛЯД профессор Донского государственного технического университета Юрий Булыгин.
Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) разрабатывают саморегулируемый пылеуловитель для промышленных предприятий. Аппарат, уже запатентованный в России, позволит сократить объем выбросов, подчеркивают разработчики.
«Аппарат саморегулируемый, в зависимости от свойств пыли», — пояснил один из авторов разработки, доктор технических наук, профессор ДГТУ Юрий Булыгин.
«Метод циклонной очистки, основанной на центробежной силе, существует уже более ста лет. Изобрести что-то новое, казалось бы, проблематично», — заметил собеседник. При этом эффективность очистки в уже существующих «циклонах» цилиндрической формы, как правило невысока. Специалисты из ДГТУ заинтересовалась поиском способов, которые повысили бы качество первой ступени очистки.
«Мы, изучая литературные источники, и ведя научную работу в этой области, пришли к выводу: если объединить некоторые решения в одном аппарате, то можно чего-то добиться. Например, форма аппарата (коническая или цилиндрическая), геометрические параметры аппарата, очень сильно «завязаны» на аэродинамические свойства и на эффективность улавливания пыли. Если их регулировать и подстраивать в зависимости от свойств пыли — древесной или электрокорунда, тогда можно добиться определенной эффективности. В этом, если кратко, научная суть разработки», — рассказал Булыгин.
Чтобы определить влияние формы аппарата на эффективность процессов осаждения пыли, на вход «циклонов» ученые подавали смесь воздуха с материалами различной грануляции — электрокорунд, древесные опилки, металлическую пыль.
«У нас на этой установке работают четверо аспирантов вуза. Уже проведены сравнительные аэродинамические испытания аппарата с обратным конусом (и сравнение со стандартным цилиндрическим аппаратом)», — рассказал Булыгин.
Результаты испытаний показали: коэффициент очистки как для древесной пыли, так и для электрокорунда у конического «циклона» больше, чем у цилиндрического. Эффективность пылеулавливания оказалась более чем на 10-15 процентов выше. «По коэффициенту гидравлического сопротивления мы уже видим эффективность аппарата», — резюмировал Булыгин. — Предварительно, по аэродинамическим показателям эффективность более высокая, с точки зрения центробежной очистки. Следующая стадия: в ближайший год будут проведены испытания — улавливание пыли, чтобы уже окончательно доказать эффективность».
«Мы решаем две задачи, — пояснил собеседник. — Одна задача имеет отношение к охране труда, защите работников в рабочей зоне. Если этот аппарат выполнить миниатюрно, под размеры отдельного металлообрабатывающего или деревообрабатывающего станка, то можно улавливать пыль прямо на рабочем месте, и она не будет проникать в зону дыхания работника. Вторая задача, более масштабная — это очистка выбросов предприятия в окружающую среду. Подобными аппаратами планируется оснащать вентиляционную систему предприятия».
Отмечается, что новая разработка станет частью реализации государственной экологической политики. Напомним, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу: обеспечить высокие стандарты экологического благополучия граждан. Глава государства указал на необходимость использования на предприятиях наилучших из доступных экологических технологий.
Внедрение аппарата обещает быть не дорогостоящим, — подчеркивает Булыгин. «Аппараты центробежного типа, в принципе, недорогие сами по себе. Что касается настроек, то мы, кардинально не меняя аспирационно-вентиляционную систему предприятия, используем свойства той пыли, которая является проблемой для предприятия», — подчеркнул профессор ДГТУ.
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