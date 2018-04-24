КПРФ поддержит запросами депутатов Госдумы и Мосгордумы работу муниципалов

Как отметил на презентации проекта во вторник депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин , муниципальных депутатов в столице много, «а прав у них маловато». «Взаимодействие с исполнительной ветвью власти, вопросы использования бюджета, вопросы, связанные с контактами с избирателями, — это, на наш взгляд, плохо отрегулированная сфера», — сказал он.

По словам Рашкина, статус запросов от муниципальных депутатов невысок, исполнительная власть от них «отмахивается, как от назойливых мух». В то же время вес запроса депутата Госдумы или Мосгордумы больше. Их планируется использовать для подкрепления инициатив муниципальных депутатов.

"Подкрепив такими запросами работу депутатов местных органов, мы предполагаем, что авторитет и эффективность работы этих депутатов увеличится", — подчеркнул Рашкин.

Запросы по шаблону

Депутат Госдумы, секретарь московского горкома партии Денис Парфенов сообщил в свою очередь, что портал призван связать между собой депутатов муниципального, регионального и федерального уровней и более эффективно отстаивать интересы москвичей. По его словам, ожидается, что порталом будут пользоваться не только муниципальные депутаты от КПРФ, но и независимые члены районных советов.

Каждый депутат будет иметь на сайте электронную приемную, а жители Москвы смогут направлять обращения о проблемах с привязкой к конкретной территории и представляющему ее депутату.

На сайте будет действовать специальный сервис, с помощью которого можно будет быстро создать депутатский запрос. Уже сейчас на портале есть более 500 шаблонов для запросов по самым часто встречающимся проблемам — проблемам благоустройства, ЖКХ, рассказал Парфенов. «Они достаточно универсальны и позволяют с минимальными усилиями, с добавлением просто данных того человека, который обратился, и подстановкой органа власти, который является профильным по данному вопросу, быстро это формулировать», — пояснил он.

По словам Парфенова, любой человек может обратиться на сайт с какой-то проблемой, после чего муниципальный или городской депутат, избранный от соответствующей территории, используя шаблоны, направляет запрос. «Если проблема не решена, то всегда можно подключить депутата вышестоящего уровня Здесь можно подключать уже тяжелую артиллерию в виде депутатов Государственной думы, и это будет дополнительный аргумент, подкрепляющий вес тех обращений, которые направлялись от депутатов нижестоящего уровня», — сказал он.