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Акция «Помним! Гордимся!», посвященная Дню Победы, стартовала в Находке Приморского края
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Акция «Помним! Гордимся!», посвященная Дню Победы, стартовала в Находке Приморского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники отдела МВД России по городу Находке дали старт акции «Помним! Гордимся!», посвященной 73-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В рамках акции полицейские готовят открытие фотовыставки «Наш Бессмертный полк», которая познакомит с сотрудниками отдела полиции, а также с родственниками сотрудников органов внутренних дел, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, кадровых подразделений отдела МВД России по городу Находке проводят встречи и тематические мероприятия в образовательных учреждениях городского округа, посвященные празднованию Дня Победы.
Среди детей сотрудников полиции объявлен интерактивный конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне.
Лучших исполнителей горожане смогут увидеть на Интернет-сайте отдела МВД России по городу Находке. Победителей конкурса чтецов отметят наградами.
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