Акция «Помним! Гордимся!», посвященная Дню Победы, стартовала в Находке Приморского края

Сотрудники отдела МВД России по городу Находке дали старт акции «Помним! Гордимся!», посвященной 73-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В рамках акции полицейские готовят открытие фотовыставки «Наш Бессмертный полк», которая познакомит с сотрудниками отдела полиции, а также с родственниками сотрудников органов внутренних дел, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, кадровых подразделений отдела МВД России по городу Находке проводят встречи и тематические мероприятия в образовательных учреждениях городского округа, посвященные празднованию Дня Победы.

Среди детей сотрудников полиции объявлен интерактивный конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне.

Лучших исполнителей горожане смогут увидеть на Интернет-сайте отдела МВД России по городу Находке. Победителей конкурса чтецов отметят наградами.