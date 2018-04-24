Минкультуры Подмосковья удвоит объем субсидий для НКО 

Министерство культуры Московской области удвоит объем средств, выделяемых на субсидии некоммерческим организациям до 20 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
«С 2014 по 2017 года на поддержку НКО из областного бюджета ежегодно выделялось 10 млн руб. Начиная с этого года, размер субсидий увеличен в два раза и составляет 20 млн руб.», — заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении министерства.
Субсидии НКО могут направляться на финансирование расходов, связанных с созданием, организацией и проведением проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства, литературы и народного творчества, а также музейных выставочных проектов; проведением мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области; организацией выставок, мастер-классов и семинаров; реализацией проектов, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни.