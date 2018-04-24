Матрас.ру выходит в лидеры интернет— продаж

Представители гипермаркета ортопедических матрасов с легко запоминающимся названием «Матрас.ру», заявили, что их компания (ООО «Матрас Интер Рус») вышла в лидеры по продажам в своём сегменте российского рынка.

В подтверждении слов эксперты крупнейшего федерального интернет-магазина представили соответствующие статистические данные. С момента основания компании, которая начала работу с отечественным потребителем в 2005 году, «Матрас.ру» успешно выполнил более 400 000 заказов.

Сегодня магазин является официальным партнёром всех известных фабрик матрасов и товаров для сна, которые представлены на местном рынке. К ним относятся не только DreamLine, Perrino, Промтекс-Ориент, Ormatek, представитель шведского концерна Askona и другие производители, чьи матрасы чаще всего выбирает потребитель.

Дании, Греции, «Матрас.ру» параллельно сотрудничает с поставщиками из Европы, Германии США , поставляя дорогие и часто эксклюзивные товары для ценителей комфорта и передовых технологий.

Согласно информации на сайте магазина, сотрудники компании берут на себя решение любых вопросов и проблем, которые могут возникнуть с заказами клиентов. Тем самым дилер гарантирует высокий комфорт и полную безопасность покупок в Интернете. Всё это так или иначе повышает интерес к покупкам в Сети и на страницах «Матрас.ру» в частности.

В данный момент компания активно работает с регионами, поставляя матрасы и прочие товары в любой населённый пункт России . Для жителей крупных городов и областных центров магазин открыл отдельные онлайн— филиалы и официальные представительства, которые открывают доступ к оперативной доставке и актуальному ассортименту рынка.

Параллельно магазин принимает заказы на изготовление нестандартных ортопедических изделий — матрасов любых форм, габаритов и наполнения от ведущих фабрик страны. «Матрас.ру» также стал одним из первых дилеров, который отменил предоплату на некоторые нестандартные ортопедические матрасы. Это тоже благоприятно сказалось на потребительском спросе.

Данные предоставлены ООО «Матрас Интер Рус»

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