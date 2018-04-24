Ещё
По требованию прокуратуры организация привлечена к ответственности за нарушения при трудоустройстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По требованию прокуратуры организация привлечена к ответственности за нарушения при трудоустройстве 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Прокуратура ЗАО г. Москвы провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего государственного служащего в ООО «Тюбинг Технолоджи».
Установлено, что в сентябре 2016 года в организацию на должность юрисконсульта принят бывший главный специалист — эксперта отдела регистрации прав недвижимость по ЮВАО г. Москвы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
ООО «Тюбинг Технолоджи» уведомлено о том, что указанный работник ранее осуществлял трудовую деятельность в Управлении Федеральной регистрационной службы по Москве, так как работником в ООО «Тюбинг Технолоджи» представлена трудовая книжка, где имеются отметки о прежнем месте работы.
В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель привлек к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Прокурор округа возбудил в отношении общества и его должностного лица два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст 19.29КоАПРФ.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 381 Красносельского района г. Москвы юридическое лицо и его должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.
В настоящее время нарушения устранены.
На Западе Москвы: последние новости
Власти Москвы и РАН будут совместно развивать инновационный потенциал столицы РН «Протон-М» Центра Хруничева вывела на орбиту спутник Министерства Обороны России Встреча с жителей с руководством района Филёвский парк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду192
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой137
Королева красоты оказалась водителем бандитов44
Видео
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение