По требованию прокуратуры организация привлечена к ответственности за нарушения при трудоустройстве

Прокуратура ЗАО г. Москвы провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего государственного служащего в ООО «Тюбинг Технолоджи».

Установлено, что в сентябре 2016 года в организацию на должность юрисконсульта принят бывший главный специалист — эксперта отдела регистрации прав недвижимость по ЮВАО г. Москвы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

ООО «Тюбинг Технолоджи» уведомлено о том, что указанный работник ранее осуществлял трудовую деятельность в Управлении Федеральной регистрационной службы по Москве, так как работником в ООО «Тюбинг Технолоджи» представлена трудовая книжка, где имеются отметки о прежнем месте работы.

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель привлек к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Прокурор округа возбудил в отношении общества и его должностного лица два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст 19.29КоАПРФ.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 381 Красносельского района г. Москвы юридическое лицо и его должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.