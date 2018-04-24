Госзакупки, которые мы заслужили: секс, иконы, алкоголь

Перечисление сомнительных статей расходов из бюджета может сойти за список рубрик глянцевого издания. Если бы не бдительные ребята из «Общероссийского народного фронта», которые чудом успевают предотвратить хотя бы часть нецелевых трат, кто знает, куда бы завел полет мысли дерзких любителей роскоши из администраций и госкорпораций.

На что тратим?

Деликатесы и вкусняшки

Если ваш любимый грех — это чревоугодие, то можете смело присоединятся к единомышленникам из администрации губернатора Свердловской области , которые в 2015 году затарились хамоном, прошутто и санкционными сырами на 600000 рублей. Представители компании поставщика «Регул» пыталась сделать лицо кирпичом и утверждали, что весь хамон закупили еще до введения санкций в 2014 году, а «иностранные» сыры производятся в Белоруссии . П — правдоподобность.

Креативно подошли к выезду на пикник в Чеченской республике , где комитет правительства по туризму разместил заказ под названием «Шашлык-машлык» на 500 000 р. Эпическое мероприятие было запланировано на апрель 2017 года, исполнитель взялся организовать трансфер и проживание в гостинице не ниже 4-звездочной, а также сообразить 30 шатров, 30 мангалов, 5 кубометров дров и 50 кристаллов «Сердце Чечни», что бы это ни значило.

В правильных шампурах знают толк и в администрации губернатора Петербурга : согласно данным «Новой газеты», ребята объявили конкурс на закупку восьми наборов шампуров по индивидуальному заказу на 461000 рублей, то есть примерно по 8,7 тысяч за шампур. Крайне любопытно, кому окажут честь быть насаженным на такой шампур.

Главными по конфетам в минувшем году оказались диабетики из Татарстана — филиал «Генерирующей компании» Набережно-Челнинская ТЭЦ за сумму 193000 рублей захотели оформить несколько центнеров ништяков. В списке требуемых товаров — 100 кило печенья «Рулетики сливочные», 60 кг халвы «Тимоша Люкс», 120 кг мармелада «Биосладия» и 6 кг лимонной карамели. Не треснет? Да не должно…

Милые безделицы

2015 год. В правительстве Свердловской области зачитались книжками о хозяйке Медной горы — и, фундаментально вдохновившись, объявили тендер на поставку малахитовых флешек. За четверть миллиона рублей. В тот раз «Народный фронт» сработал оперативно и областникам все-таки пришлось отказаться от излишеств: не прокатило. Ну да какие их годы. Тогдашнему премьер-министру региона Денису Паслеру и сейчас-то сорока не стукнуло.

Хотя, с другой стороны, уж лучше малахитовые флешки — от них и то больше пользы в хозяйстве, чем от спиннеров, которые заказали в администрации муниципального округа Морской. Об этом заказе в конце лета писали многие порталы и блогеры, включая «Дружко Шоу». О цели этой покупки нам остается только гадать.

Не отстают от чиновников и госпредприятия. В «Рособоронэкспорте» внезапно испытали острую нехватку сувениров и решили закупиться с запасом, почти на 1500000 рублей. Помимо прочего, в список требуемой продукции попали шейные платки от Сacharel и Emanuel Ungaro (их розничная цена начинается от 8000 рублей). А вот в главном управлении обслуживания дипкорпуса при МИД РФ проявили чудеса патриотизма и на 717250 рублей заказали дизайнерские платки и шали у Валентина Абрамовича Юдашкина . Но даже оборонный сектор уступает ценителям красивой жизни из « Почты России ». Там пошли дальше и объявили конкурс на поставку «Сувениров катергории ВИП» на 7000000 рублей. Наши любимые лоты — куб для выращивания лаванды и чехол для галстука.

Ну а в Департамент природных ресурсов Ханты-Мансийского края скоро можно будет натурально водить экскурсии. Колоритно живут люди. За 600000 рублей чиновники выписали себе нож из дамасской стали с ореховой рукоятью и подставкой из бивня мамонта, топор ручной ковки в чехле с вставками (ах, эта страсть к изящным решениям) из кожи страуса, упаковку барсучьего жира, сувенир «Грибы в банке», а также варенье из шишек, обладающее невероятными целебными свойствами.

Алкоголь

Задача: сколько бутылок вина и виски нужно оборонно-производственному объединению «Маяк» из Челябинской области при условии, что там ну очень много работы и вообще производятся компоненты ядерного оружия? Правильно, больше тысячи. А именно: 300 бутылок вина «Кав Де Бастион» и соточку экземпляров «Бордо Руж», 30 флаконов односолодового шотландского «Маккалана» 18-летней выдержки, 10 бутылок « Джонни Уокер Голд Лейбл Резерв» и 20 бутылок «Джим Бим Дабл ОАК », 10 емкостей джина «Бифитер», столько же — ликера «Егермейстер». И, наконец, финальный аккорд — потребительскую корзину челябинцев необходимо дополнить водкой «Пять озер» в количестве 600 шт. Этот масштаб уже напоминает об удивительных приключениях героев мосфильмовского к/ф «Шкура».

Сухой закон не объявляли и в ФГБУ «Государственный комплекс „Дворец конгрессов“ Управления делами президента России. С апреля по декабрь 2017 слуги народа принимали поставки алкогольной продукции на сумму в 5,6 миллионов рублей. Из информационной карты открытого аукциона мы поняли, что „Дворцу конгрессов“ были жизненно необходимы 24 бутылки коньяка „Хеннесси ВСОП“ и 48 бутылок „Хеннесси ВС“, 500 бутылок белого брюта »Абрау-Дюрсо» , три бутылки розового брюта «Вдова Клико Понсардин Винтаж Розе», а также 150 бутылочек коньячку «Курвуазье». Такой ассортимент предназначен для нужд гостиницы «Балтийская звезда» в Санкт-Петербурге — она имеет некоторое отношение к ФГБУ.

Виски уважают и сотрудники концерна «Вертолеты России» . Там заказали 400 хрустальных штофов с виски на 4000000 рублей. Причем в заказе указанно, что виски должен быть «односолодовый не менее 8 лет выдержки, производства Шотландии или эквивалент по крепости, году выдержки, составу, географическому региону происхождения.» А ну-ка, от винта!

Дизайн интерьера

Нам нужно больше красоты, — подумали в аппарате Госдумы и разместили два тендера общей стоимостью 13 млн рублей на поставку мебели из красного дерева с декоративным элементом. Воскрешая в памяти образы дворцовой роскоши благородных лет, чиновники сочинили перечень техтребований к, например, тумбочке: «по четырем углам тумбы расположены изготовленные из массива красного дерева декоративные резные пилястры с заостренным окончанием в виде „шишек“ с золочением. Тумба опирается на конусные резные ножки с золочением».

Не преминули подумать о высоком и доморощенные дизайнеры из Следственного комитета (готовясь обновить зал криминалистики). Украсить одну из стен решили картой Российской Федерации за 332000 рублей, исполненной из прозрачного акрилата размером 2,1 на 1,2 метра. И хорошо бы с подсветкой. Чтобы даже в темноте никто не забывал, где находится.

В Аппарате народного собрания Дагестана решили приобщиться к искусству и выделили 600000 рублей на 8 авторских картин маслом «с пейзажем дагестанской тематики» и 4 деревянных вазы. Надеемся, что за масло будет отвечать лично Евгения Васильева

Бюджетный дрифт

Войсковая часть 5056 не смогла отказать себе в предмете первой необходимости — патрульном катере HAINES 400 AftCabin (Offshore) за 21900000 рублей. Внешний вид и интерьеры катера подразумевают, что патрулировать на нем идеально акваторию Лазурного берега или прибрежные воды стран Карибского бассейна.

В сургутском филиале ООО «Газпром переработка» в 2017 году обнажилась острая нехватка нормального человеческого «Мерседеса», что непозволительно для уважающей себя госкмпании. В связи с этим досадным фактом предприятию потребовалось купить автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic за 8,04 млн рублей. Мощность машины должна была составлять 455 лошадиных сил, в составе — солнцезащитный пакет, пакет активных систем помощи водителю, пакет «Комфортные сидения сзади». Машина должна была оснащаться акустической системой Burmester High-End 3D-Surround Soundsystem и системой ночного видения Night View Assistant Plus. Глубоко отражающую русскую идентичность поговорку «Помирать — так с музыкой!» слишком буквально поняли в Комитете по управлению муниципальной собственностью Барнаула . В 2014 году люди оттуда заказали себе на производство катафалк с магнитолой. 2,2 миллиона рублей было обещано за автомобиль с «подставкой под гроб», «ремнями для крепления крышки гроба», обогревателем двигателя, динамиками и камерой заднего вида. Под описание подойдут Peugeot Boxer или Citroen Jumper. В добрый путь.

Подверженные нечеловеческим стрессам сотрудники ФСИН по Кировской области объявили аукцион на психокоррекционное массажное кресло для личного состава на 136000 рублей. Агрегат должен вибрировать и похлопывать сидящего, делать массаж стоп и икроножных мышц, а также воздушно-компрессионный массаж рук. Надеемся, что это поможет. Массаж 80 уровня понадобился Управлению дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел — это ведомство решило выставило четыре заказа на общую сумму 5000000 рублей, все они касаются комплекса отдыха «Завидово» в Тверской области . В списке необходимых видов массажа — антицеллюлитная сыворотка интенсивного действия, кабу ги джутсу, хиропластический массаж лица, обертывание водорослями ламинарии, гавайский массаж. В отдельных тендерах встречаются винное и шоколадное обертывание, медовое глазирование, стоун-терапия и гавайский массаж. Все они были заказаны в формате «у единственного поставщика». Этими поставщиками оказались некие физлица женского пола из города Конаково , деревни Мокшино и ПГТ Радченко

Секс (презервативы, смазка, канал «Русская ночь»)

Суеверное министерство здравоохранения Республики Адыгея разместили заказ о поставке 555 таблеток «Виагры» на 353000 рублей. В ведомстве пояснили: «препарат „Силденафил“ (торговое название „Виагра“) закупается для лечения пациентов с установленным диагнозом „легочная (артериальная) гипертензия“ в соответствии с рекомендациями ведущих клиник по жизненным показаниям. В настоящее время в Адыгее проживают четыре человека с указанным подтвержденным диагнозом». Окей. Запомните, люди: ООО «Корстон-Казань» — за безопасный секс! Как еще можно объяснить необходимость использовать сайт госзакупок для поиска двух тысяч упаковок презервативов по 1000 штук Contex Classic и Durex Classic №3. В каждой упаковке должно содержаться 12 изделий — суммарно «Корстон» купил 24 тысячи презервативов, а также 30 упаковок интимного геля-смазки Contex в объеме 30 мл.

В декабре 2018 администрация Санкт-Петербурга решила заключить контракт с «Ростелеком» на сумму 599 935 рублей за доступ к кабельным каналам и интернету. Отдельно в контракте был прописан доступ к эротике Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля». На это обратили внимание некоторые СМИ и уже через несколько дней представители комитета по информатизации и связи пояснили, что отказались от подписки на данные каналы. Искренне сочувствуем и надеемся, что до художественной самодеятельности дело не дойдет.

Но ведь важно иметь и хорошую репутацию! Это понимают даже в администрации Дмитровграда Ульяновской области . Местная администрация разместила на сайте госзакупок лот по оказанию услуг на изготовление и размещение информационных сообщений о деятельности главы города Алексея Кошаева на телевидении. Цена вопроса — более 2,7 млн рублей из бюджета города. В Свердловской области власть относится к своему имиджу еще более трепетно, поэтому закладывает на телепиар по 500 миллионов рублей в год. С начала 2015 года «Информационно-аналитический центр» уже заключил контракты на освещение деятельности органов госвласти на 51,4 млн рублей, в том числе у единственного поставщика — на 7,64 млн рублей. На средства массовой информации в бюджете и на 2015, и на 2016 год было заложено по 534,79 млн рублей. Знает толк в позиционировании и крупнейший поставщик электроэнергии в Нижнем Новгороде, компания «ТНС энерго НН», которая заказал себе рекламу на 100 млн рублей. Был проведен тендер с одним поставщиком — хоккейным клубом «Торпедо». Тот одержал не одну неспортивную победу: в 2014 году компания перечислила клубу более 500 млн рублей. Пресс-секретарь «ТНС Энерго НН» Татьяна Горбатова поясняет для непонятливых: «Наши материалы размещаются на бортах и баннерах хоккейных площадок, на программках, пропусках, входных билетах и календарях клуба». Э — эффективность.

Путешествия

Китая, Японии, Южной Кореи и В институте метрологии имени Менделеева в Санкт-Петербурге решили вкусить альпийской горнолыжки и провели закупку туров во французские города Морзин и Авориаз. На отдых и проживание в четырехзвездочной гостинице для 10 человек планировалось потратить 1,75 млн рублей. Норм, казалось бы, отдых у питерцев — а все-таки не самый шик. Куда скромным научным сотрудникам до прожженных красноярских чиновников? Те предпочитают вылетать за рубеж бизнес-классом и останавливаться в гостиницах повышенной комфортности. Как объяснили сами чиновники, бизнес-класс и хороший отель им нужны, поскольку они летят в другую страну, чтобы представить там свой родной город (а для этого надо быть бодрыми и свежими). Общие командировочные расходы бодрых, свежих людей на перелеты и проживание за 2015 — 2016 годы составили более 5,8 млн рублей. За это время было совершено 16 вылетов с проживанием в городах Испании Словакии , — рассказала Елена Пимоненко , старший помощник прокурора Красноярского края . Надеемся, что если в лоукостере «Победа» все-таки появятся стоячие места, то все они достанутся джетсеттерам из администрации Красноярска . Просто для разнообразия.

Это важно: спасение души и психики

Духовный голод изо всех сил заглушает правительство Свердловской области — через сайт госзакупок чиновники приобрели 11 «произведений искусства в виде икон» на общую сумму 615 000 рублей. По 55,9 тысяч за икону. Должно быть, они очень действенны. В Санкт-Петербурге тоже думают о душе: администрацией губернатора предложено 5 миллионов рублей на издание 12,5 тысяч экземпляров акафиста святого Александра Невского . Предназначение указано скупо — для государственных нужд. Но не едиными православными святыми живут сердца питерских муниципалов. Сотрудники округа «Волковское» планировали потратить 2,5 миллиона рублей на просветительские мероприятия. Вот темы некоторых из них: «Национальные интерпретации масонства: трагическая судьба Великого Магистра de jure, или de facto», «Концепт интегрирования храма в репрезентативное пространство усадебного универсума», «Будто там впереди не могила, а таинственной лестницы взлет…» и «Аномальные и геопатогенные зоны, психопатология иллюзий и галлюцинаций в мистификации истории Санкт-Петербурга». Немного мистицизма, видимо, не помешает для расширения кругозора.

Ну и напоследок отметим один из самых разумных и самокритичных тендеров от администрации Ангарского городского округа на «проведение обязательного психиатрического освидетельствования» работников. Хоть кто-то отдупляется в этом непростом 2018-ом.