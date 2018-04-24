Оштрафовать за неуплату могут только по итогам года

Акционерное Общество было оштрафовано пенсионным фондом на 6 млн рублей за неуплату взносов.

Предприятие отчиталось в ПФР по форме РСВ-1 за второй квартал 2016 года, в которой начисления отсутствовали.

Чуть позже, в ноябре, компания отправила в фонд скорректированный отчет, в котором сумма взносов составила 32 млн рублей.

ПФР начислил компании штраф, не дожидаясь окончания расчетного периода.

АО удалось оспорить штраф в Верховном Суде, который указал, что, согласно п. 16 Информационного Письма ВАС РФ от 17.03.2003 № 71, сумма страховых взносов в течение отчетного периода, по сути, является авансом и штрафом не облагается.

Определение ВС РФ от 18.04.2018 N 305-КГ17-20241 по делу № А41-306/2017

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