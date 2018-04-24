Благодаря энергосервисным контрактам школы, больницы и детсады смогут заменить люминесцентные лампы современными светильниками

Ярославской области стартовал проект по замене люминесцентных ламп современными российскими светодиодными светильниками. Это первый в регионе инвестиционный энергосервисный контракт, по которому полностью модернизировано освещение в средней школе и муниципальных яслях города Любима.

Для бюджетной сферы использование механизма энергосервисных контрактов имеет особое значение.

— Для снижения потребления энергоресурсов необходимо внедрение энергоэффективных технологий, но не всегда у бюджетных организаций есть на это средства. Выход — привлекать инвестиции, — отметил заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов — председатель комитета энергетики Алексей Метельков. — Однако бизнес неохотно вкладывает средства в учреждения социальной сферы. Благодаря энергосервисным контрактам школы, больницы, детские сады получают возможность внедрения самых передовых технологий, расплачиваясь в будущем за счет сэкономленных в результате модернизации средств. Бизнес, в свою очередь, реализует свои товары, работы, услуги и получает гарантированные выплаты.

Модернизация освещения — один из самых перспективных проектов. По данным экспертов, светодиодные лампы потребляют энергии в десять раз меньше, чем обычные лампы накаливания, и в три раза меньше, чем люминесцентные.

— В рамках энергосервисного контракта была проведена комплексная модернизация систем освещения — установлено 1113 новых светодиодных светильников, — рассказала директор МОУ «Любимская средняя общеобразовательная школа» Надежда Смирнова . — Запланированный по контракту объем расчетной экономии электроэнергии не менее 69 процентов. В денежном выражении это свыше 2,5 миллиона рублей, в натуральном — 404383 кВт/ч.