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Благодаря энергосервисным контрактам школы, больницы и детсады смогут заменить люминесцентные лампы современными светильниками
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Благодаря энергосервисным контрактам школы, больницы и детсады смогут заменить люминесцентные лампы современными светильниками 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области стартовал проект по замене люминесцентных ламп современными российскими светодиодными светильниками. Это первый в регионе инвестиционный энергосервисный контракт, по которому полностью модернизировано освещение в средней школе и муниципальных яслях города Любима.
Для бюджетной сферы использование механизма энергосервисных контрактов имеет особое значение.
— Для снижения потребления энергоресурсов необходимо внедрение энергоэффективных технологий, но не всегда у бюджетных организаций есть на это средства. Выход — привлекать инвестиции, — отметил заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов — председатель комитета энергетики Алексей Метельков. — Однако бизнес неохотно вкладывает средства в учреждения социальной сферы. Благодаря энергосервисным контрактам школы, больницы, детские сады получают возможность внедрения самых передовых технологий, расплачиваясь в будущем за счет сэкономленных в результате модернизации средств. Бизнес, в свою очередь, реализует свои товары, работы, услуги и получает гарантированные выплаты.
Модернизация освещения — один из самых перспективных проектов. По данным экспертов, светодиодные лампы потребляют энергии в десять раз меньше, чем обычные лампы накаливания, и в три раза меньше, чем люминесцентные.
— В рамках энергосервисного контракта была проведена комплексная модернизация систем освещения — установлено 1113 новых светодиодных светильников, — рассказала директор МОУ «Любимская средняя общеобразовательная школа» Надежда Смирнова. — Запланированный по контракту объем расчетной экономии электроэнергии не менее 69 процентов. В денежном выражении это свыше 2,5 миллиона рублей, в натуральном — 404383 кВт/ч.
Работа по заключению энергосервисных контрактов в регионе будет продолжена. В Любимском районе также запланировано внедрение энергоэффективных технологий в Доме культуры, общеобразовательной школе и больницах. В Ярославле — в школе №99. Кроме того, активная работа в этом направлении началась в Рыбинском и Тутаевском муниципальных районах.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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