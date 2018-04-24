МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Минстрой сформировал список пилотных городов по программе «Умный город», сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"Сформирован пул из муниципальных образований, где будут реализовываться пилотные проекты в рамках программы «Умный город», — сказал Мень.
По данным Минстроя, в список пилотных городов попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Котовск (Тамбовская область), Уфа, Елабуга (Татарстан), Тольятти, Глазов (Удмуртия), Магас (Ингушетия), Екатеринбург, Сатка (Челябинская область), Саров (Нижегородская область), Новоуральск (Свердловская область), Сосновый бор (Ленинградская область), Ижевск, Сарапул (Удмуртия).
Внедрение «умных» решений в городах планируется начать до конца 2018 года, добавил министр. «Я думаю, до конца этого года мы уже двинемся вперёд», — заключил Мень.