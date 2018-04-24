Минстрой сформировал список пилотных городов по программе «Умный город»

"Сформирован пул из муниципальных образований, где будут реализовываться пилотные проекты в рамках программы «Умный город», — сказал Мень.

Внедрение «умных» решений в городах планируется начать до конца 2018 года, добавил министр. «Я думаю, до конца этого года мы уже двинемся вперёд», — заключил Мень.