Крестовский остров в Петербурге закроют для транспорта на время мундиаля 

РЖД-Партнер: последние новости

Минтранс получил обращение "Аэрофлота" из-за проблем с визами США, взаимодействует с МИД

Как получить пропуск на Крестовский остров в дни ЧМ-2018?

Урожай пшеницы в РФ по итогам сезона 2018 г. может составить до 78 млн т