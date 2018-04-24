Крестовский остров в Петербурге закроют для транспорта на время мундиаля 

«Крестовский остров в дни матчей станет закрытой территорией для транспорта. И весь город будет закрыт для транспорта, который не оборудован системой „ГЛОНАСС“, — отметил Рубен Тертерян, генеральный директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга.
Запрет связан с п. 5 указа президента РФ № 202 от 09.05.2017 г., в котором отмечается, что въезд в Санкт-Петербург, Москву, Калининград и другие города ЧМ-2018 будет разрешен не для всех транспортных средств. Под запрет не попадают автобусы, осуществляющие регулярные региональные и междугородные рейсы. Остальные ТС должны получить разрешение от МВД или быть оборудованными системой „ЭРА-ГЛОНАСС“.