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Крестовский остров в Петербурге закроют для транспорта на время мундиаля
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Крестовский остров в Петербурге закроют для транспорта на время мундиаля 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Крестовский остров в дни матчей станет закрытой территорией для транспорта. И весь город будет закрыт для транспорта, который не оборудован системой „ГЛОНАСС“, — отметил Рубен Тертерян, генеральный директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга.
Запрет связан с п. 5 указа президента РФ № 202 от 09.05.2017 г., в котором отмечается, что въезд в Санкт-Петербург, Москву, Калининград и другие города ЧМ-2018 будет разрешен не для всех транспортных средств. Под запрет не попадают автобусы, осуществляющие регулярные региональные и междугородные рейсы. Остальные ТС должны получить разрешение от МВД или быть оборудованными системой „ЭРА-ГЛОНАСС“.
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