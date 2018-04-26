Российские профсоюзы рассказали о лозунгах для шествий 1 мая

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Профсоюзы на акциях в День международной солидарности трудящихся 1 мая призовут не повышать пенсионный возраст в России , гарантировать трудоустройство выпускникам и воплотить призывы президента РФ из послания Федеральному собранию, заявил в четверг на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев

"В числе тех требований или своих лозунгов, которые будут на Красной площади, будут такие — «Посланию президента Российской Федерации — реальное воплощение», «В России заработал — в России и вложил», «Нет повышению пенсионного возраста», «Безопасным условиям — да, росту профзаболеваний — нет», «Выпускникам учебных заведений — гарантированное трудоустройство», — заявил Антонцев.

"На сегодняшний день у нас есть разрешение на проведение демонстрации… Нас 120 тысяч человек", — добавил он. Антонцев рассказал, что колонны будут сформированы по отраслевому принципу, а все желающие смогут присоединиться у метро «Новокузнецкая», где участники соберутся в 8 утра, чтобы в 9 начать шествие.

По словам Антонцева, в акции примут участие мэр Москвы Сергей Собянин , руководители объединений работодателей, депутаты городской думы и генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Барроу. Он также рассказал, что шествие будет состоять из двух колонн: одна пройдет по Кремлевской набережной, вторая — через Большой Москворецкий мост от метро «Новокузнецкая», затем они объединятся и выйдут на Красную площадь.

"На Красной площади планируется, что будут встречать более 6,5 тысяч передовиков производства, заслуженных людей, ветеранов, ветеранов спорта… на трибунах, ну а подиум напротив Мавзолея традиционно будет размещен, где тоже будут выступать, приветствовать колонны", — сообщил он.

Шествия по всей России

"Мы обращаемся ко всем политическим силам страны с призывом влиться в этот день в профсоюзные колонны. Мы можем иметь разные политические, религиозные и иные убеждения, но все мы должны быть объединены тем, что работаем на благо страны", — подчеркнул он.

Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков рассказал РИА Новости, что более 2,7 миллиона представителей профсоюзов выйдут на шествия и митинги в День международной солидарности трудящихся 1 мая. В общей сложности в 735 городах и районных центрах пройдут шествия и митинги. Наиболее крупные акции запланированы в Москве, где ожидается 100 тысяч участников, Якутске Краснодаре — по 50 тысяч, в Сургуте — 40 тысяч участников. Основной лозунг шествий и митингов: «За достойный труд, за справедливую социальную политику».

Шершуков на пресс-конференции также уточнил, что в акции примут участие активисты профсоюзной партии «Союз труда». По его словам, они выступят с акцентом на требования по национализации компаний реального сектора, попавших под санкции.

"Наши активисты выйдут с лозунгами в поддержку идеи профсоюзов о национализации предприятий реального сектора экономики, которые сейчас попали под последнюю волну санкций… Здесь дело не в том, чтобы просто перевести это в государственную собственность. Это реальное производство, ориентированное на экспорт, которое работает и чья продукция пользуется спросом", — заявил Шершуков.