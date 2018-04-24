Более 100 тыс. москвичей примут участие в первомайской демонстрации на Красной площади

Более 100 тыс. москвичей примут участие в первомайской демонстрации на Красной площади, сообщил журналистам председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев

«Московская федерация приняла соответствующее решение, и мы 1 мая вместе с более чем 100 тыс. москвичей пройдем колоннами по главной площади страны — Красной площади. Принято соответствующее решение профсоюзами, получено разрешение и органов исполнительной власти о проведении этой акции. Основной лозунг, под которым в этом году мы проводим демонстрацию, это «Единство, солидарность, труд — гарантии успешного развития!», — сказал М. Антонцев. По его словам, акция будет посвящена таким темам, как справедливая оценка труда, повышение заработной платы и создание новых рабочих мест. «Все это уже делается в нашем городе, и результаты имеют место быть, особенно в последнее время», — пояснил М. Антонцев.

Согласно информации на сайте федерации, в столице ожидаются самые массовые шествия. При этом демонстрации пройдут в 170 городах страны и соберут почти 2,5 млн человек. «Как присоединиться к первомайской акции профсоюзов? Такая возможность есть у всех желающих. Встречаемся у метро „Новокузнецкая“ или „Третьяковская“. Дальше колонны во главе с профсоюзами пойдут по ул. Большая Ордынка через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершается шествие на Красной площади», — отмечается на сайте.