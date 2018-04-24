В Вологодской области полицейские несут дежурство в зонах паводка

В зоне подтопления находятся шесть населенных пунктов, среди которых деревни Анисимово, Аксюхино, Мегрино, а также поселки Смердомский, Сазоново и Чагода . С увеличением уровня паводковых вод в микрорайоне Барачный поселка Чагода были остановлены трансформаторная станция и электронасос артезианской скважины. В связи с этим запущены резервные источники питания и организован подвоз питьевой воды. Всего в Чагодощенском районе подтоплено порядка 18 улиц и 70 домов, где проживают около 180 человек.

Руководством ОМВД России по Чагодощенскому району принято решение о проведении мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения на подтопленных территориях. Сотрудники чагодощенского отдела полиции переведены на усиленный вариант несения службы. К зонам подтопления приближены маршруты патрулирования сил полиции, осуществляющих дежурство.

Полицейские проводят подворовый обход домовладений, в том числе попадающих в зону возможного подтопления, где разъясняют гражданам, как действовать в случае обострения паводковой ситуации. Также сотрудниками органов внутренних дел оказывается вся необходимая помощь населению. Жители информируются о местах расположения пунктов временного размещения и выдачи питьевой воды, им передаются контактные данные экстренных служб.

С целью пресечения возможных преступных действий и сохранения имущества граждан личный состав ОМВД России по Чагодощенскому району ориентирован на выявление фактов въезда и выезда автотранспорта с территории подтопления для осуществления контроля над перевозимыми материальными ценностями.

Для координации деятельности подразделений полиции в Чагодощенском районе находятся руководители ряда подразделений областного аппарата УМВД.