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Совет евреев Германии предупредил об опасности ношения кипы в крупных городах страны
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Совет евреев Германии предупредил об опасности ношения кипы в крупных городах страны 

ТАСС 2 часа назад
БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер предупредил об опасности ношения традиционного еврейского головного убора — кипы — в крупных городах ФРГ. Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции RBB.
Шустер посоветовал отдельным лицам избегать «открыто появляться в кипе в крупных городах Германии». Он подчеркнул, что, если обществу не удастся противостоять антисемитизму, «то это в конечном итоге будет представлять опасность для демократии».
В минувший вторник беженец из Сирии в Берлине напал на молодого израильтянина в кипе. Инцидент вызвал активные дискуссии в германском обществе о необходимости противодействовать антисемитизму в свете потока мигрантов, прежде всего, из арабских стран. Позже 19-летний сириец сам пришел в полицию.
Глава Центрального совета мусульман в ФРГ Айман Мазиек в интервью Rheinische Post заявил, что «антисемитизм, расизм и ненависть являются серьезными грехами в исламе». «Мы никогда этого не потерпим», — сказал он.
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