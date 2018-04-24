Данные — это новое топливо, а «Фейсбук» — «Стэндарт ойл»

На прошлой неделе исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе, а это говорит о том, что соцсети все же деградировали: когда властители мира превратилась в неподконтрольных франкештейнов. И Конгрессу очень нужно урегулировать эту проблему законодательным путем — пока это еще возможно.

Соцсети стали гигантскими монополиями. Там не все так прозрачно, но вместо того, чтобы воспользоваться этим и начать манипулировать, Фейсбук и сам стал объектом манипуляций. Об этом говорит скандал с аналитическим центром Кэмбридж аналитика: соцсеть не только позволяла размещать политическую рекламу анонимно, но и способствовала вторжению в эту сферу иностранцев. Таким образом данные превратились в новую нефть, плата за которую вряд ли облагается налогами.

Чтобы положить конец этой загадке, Конгресс должен задекларировать четыре принципа: прозрачность, конкурентная политика, равенство налогообложения, а также отношение к соцсетям как к СМИ.

Прозрачность — это наиболее очевидное средство. Никто не должен страдать от агрессивного поведения анонимных российских ботов. Патриотический акт, заключенный в 2001 году, настаивает на том, что банки должны знать своих клиентов. То же самое должно быть с сетями: там обязаны идентифицировать своих пользователей, или же — держать их подальше.

Люди же с настоящими профилями должны взять на себя обязательство представлять о себе заведомо правильную информацию. Индивиды имеют право знать, какие их данные подлежат сбору и для чего их планируют использовать. Общее положение о защите персональных данных, которое дало начало новому режиму конфиденциальности на территории ЕС , будет исходить именно из таких принципов. Это должно стать примером для США

Долгое время соцсети были интернет-платформами, которые не несли ответственности за контент. Очевидно, что так больше продолжаться не может.

Соцсети пользуются методами, которые одновременно являются редакционной политикой. А значит — должны были соответствовать своему названию.

Прежде всего, к политической рекламе в интернете надо выдвигать такие же требования, как к политической рекламе в любом другом месте. Соцсети нужно заставить брать на себя ответственность за качество материалов, которые через них распространяются. Работа над этим уже ведется, и темпы нужно значительно ускорить — и поводом для этого должны стать новые принципы, а не скандалы.

Удивительно, но США исключили соцсети из списка компаний, которые должны придерживаться принципов конкурентной политики. И это в то время, когда Европейский комиссар, который занимается этими вопросами, устроил «порку» за их нарушение таким большим технологическим гигантам, как Майкрософт Гугл . И США стоит не только подражать таким примерам, но и пойти значительно дальше.

Пока эти технологические мастодонты покупают одного конкурента за другим. Почему в 2012 году Фейсбук позволили за какой-то ничтожный 1 миллиард долларов купить Инстаграм, а в 2017-м за 19 миллиардов долларов — Вотсап? За первое десятилетие после первой такой сделки Гугл смог купить 145 компаний, в том числе Ютуб за 23 миллиарда долларов.

Этот процесс требует урегулирования. Кто-то закупает компании с целью ликвидировать многообещающих конкурентов, а другие, кажется, просто создают монополии. Такая концентрация компаний в руках нескольких техногигантов представляет угрозу для развития новых технологий и инноваций.

Поэтому первый шаг — тщательно проанализировать все те договоренности, благодаря которым компании скупили столько себе подобных. Следующий — разорвать связи между такими очевидными конкурентами, как Инстаграм и Фейсбук, Ютуб и Гугл. Третьим потенциальным шагом может стать применение положений Акта Шермана 1890, направленного на борьбу с монополиями. Ну и под конец — разбить монополистические технологические гиганты части.

Применение этого закона не привело к закрытию ни одной американской компании со времен завершения работы AT & T в 1982-м. В 2001 году попытка демонополизировать Майкрософт потерпела поражение, но новая волна доминирования Фейсбук, Эппл , Амазон, Нетфликс и Гугл должна была заставить США вернуться к старой практике.

Учитывая стремительный рост еще такой юной индустрии, соцсети длительное время не облагали стандартными налогами, и как-никак, а система налогообложения должна иметь одинаковые условия для всех. Ради создания справедливого игрового поля, онлайн-сервисы, специализирующиеся на розничной торговле, должны выплачивать тот же государственный налоговый сбор. Устаревший вердикт, выданный Верховным судом в 1992 году в пользу почтовых заказов, следует отменить.

Налоговая реформа 2017 имела определенный успех в выравнивании условий налогообложения для доходов высокотехнологичных компаний и других предприятий. И все же Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер на 13 миллиардов долларов оштрафовала Эппл за невыплату налогов.

Конгресс обязан издать законы по урегулированию работы соцсетей до того, как эти монстры окончательно потеряют себя в громоздких монополиях, которые сами же создали.

Прим. : «Стэндарт ойл» (Standard Oil) — американская нефтяная корпорация, монополия, осуществлявшая добычу, транспортировку, переработку нефти и маркетинг нефтепродуктов. Была основана в 1870 году путем присоединения разрозненных нефтедобывающих компаний Америки.