Трамп должен кое-что объяснить о своей поездке в Россию в 2013 году

У окружения Трампа есть обескураживающая привычка забывать, скрывать и не помнить о своих контактах с русскими. Похоже, что сейчас их боссу придется дать кое-какие объяснения.

«Блумберг» сообщает о том, что регистрационные записи рейсов противоречат словам Трампа бывшему директору ФБР Джеймсу Коми о том, что он не ночевал в Москве во время конкурса «Мисс Вселенная — 2013». Конечно, это вызывает множество вопросов, потому что в досье Стила утверждается, что Трамп наблюдал за русскими проститутками, когда те мочились на постель, и что это снято на видео, которое российские власти держат у себя в качестве компромата на президента. Трамп так упорно настаивал на том, что эти утверждения безосновательны, что дважды заявил Коми, будто он не ночевал в Москве. Об этом рассказал сам Коми.

Но теперь график поездки Трампа вызывает серьезные сомнения. Как сообщает агентство «Блумберг», самолет, принадлежащий деловому партнеру Трампа Филу Раффину (Phil Ruffin), вылетел из Ашвилла, штат Северная Каролина, в Москву в четверг вечером, а прибыл в пятницу утром в 6 часов 15 минут. Из Москвы он вылетел рано утром в воскресенье (3 часа 58 минут), то есть, примерно через 46 часов после посадки.

Поскольку после конкурса «Мисс Вселенная» был прием, может показаться, что Трамп не спал в тот вечер в Москве. Но он, по всей видимости, все-таки находился в Москве ночью с пятницы на субботу.

Ранее на основании показаний давнего помощника Трампа и постов в социальных сетях сообщалось о том, что Трамп, по всей видимости, провел в Москве две ночи. Об этом в прошлом году сообщал и «Блумберг». Но это впервые подтверждено данными из бортового журнала.

Отсюда возникает вопрос о том, не попался ли Трамп на лжи, не забыл ли он по ошибке о той ночи, что провел в Москве, и правильно ли Коми понял то, что ему сказал Трамп.

Вот как Коми рассказывает о заявлениях Трампа в своих записях, которые он сделал после ужина с Трампом 27 января 2017 года: «Он рассказал, что поговорил с людьми, которые были вместе с ним в поездке на конкурс „Мисс Вселенная“, и те напомнили ему, что он тогда не ночевал в России . Он сказал, что прилетел утром, провел несколько мероприятий, затем принял душ, переоделся в отеле, чтобы ехать на конкурс (название отеля он не назвал), а потом отправился туда. После конкурса он вернулся только для того, чтобы забрать вещи, потому что они улетали в Нью-Йорк самолетом той же ночью».

А вот что сказал Коми о другой их встрече, которая прошла 8 февраля: «Президент заговорил об этом „золотом душе“ и сказал, что его очень сильно беспокоят возможные сомнения жены по этому поводу. Затем он еще раз объяснил, как и на предыдущем ужине, что в России не ночевал».

В досье Стила (если ему верить) не названа конкретная дата этого происшествия. Поэтому, казалось бы, не имеет никакого значения, был там Трамп или нет конкретно в субботу. Сам Трамп, по всей видимости, отрицал, что вообще ночевал в Москве.

Возможно, Коми его неправильно понял. Но очень маловероятно, чтобы человек из правоохранительных органов с соответствующей подготовкой мог неправильно понять его дважды. В конце концов, это работа Коми, разбираться в том, что говорят люди.

Отсюда возникает вопрос: если Трамп дает неверное представление о своей поездке, то почему он это делает? Может, он просто запомнил свой поспешный отъезд рано утром после конкурса, но забыл предыдущую ночь? А может, он не очень следил за своими словами во время частной беседы? Или ему на самом деле есть что скрывать? (Но как отмечает Коми в своей книге, ночевка в гостинице вообще не имеет никакого значения в плане прозвучавших утверждений о «золотом душе», так как логично предположить, что это могло произойти в любой момент.)

На данный момент нам известно лишь то, что здесь есть какая-то неувязка. И наверное, она заслуживает тщательного изучения.