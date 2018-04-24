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Губернаторские чтения посвятят трансформации человеческого капитала
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Губернаторские чтения посвятят трансформации человеческого капитала 

Уралинформбюро 24 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
25 апреля 2018 года в Тюмени пройдут XXXII Губернаторские чтения. Профессор факультета экономических наук, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон представит собравшимся свое видение трансформации российского человеческого капитала.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора Тюменской области, среди участников дискуссии ожидаются глава региона Владимир Якушев, представители депутатского корпуса, бизнесмены, общественные деятели, студенты и преподаватели вузов.
Профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики ФЭИ ТюмГУ Марина Гильтман расскажет об образовании населения Тюменской области как элементе системы формирования человеческого капитала в регионе.
Победитель конкурса «Лидеры России» от Тюменской области, а ныне генеральный директор АО «ТАЛК» Максим Скворцов выступит с докладом «Трансформация: начинаем с себя».
Стоит отметить, что тема человеческого капитала красной нитью проходила через многие дискуссии Губернаторских чтений. В. Якушев уверен, что главный ресурс развития Тюменской области — сами тюменцы, и прежде всего — молодежь.
"Вложения в человеческий капитал — самое главное условие для движения вперед, эти инвестиции окупаются как никакие другие. Именно талантливые и деятельные люди способны изменить область, страну или даже весь мир. Эта тема обозначена в числе приоритетов президентом России. Наша главная стратегическая задача — прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала. Все это напрямую влияет на будущее нашего государства", — отметил глава региона
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