Губернаторские чтения посвятят трансформации человеческого капитала

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора Тюменской области, среди участников дискуссии ожидаются глава региона Владимир Якушев , представители депутатского корпуса, бизнесмены, общественные деятели, студенты и преподаватели вузов.

Профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики ФЭИ ТюмГУ Марина Гильтман расскажет об образовании населения Тюменской области как элементе системы формирования человеческого капитала в регионе.

Победитель конкурса «Лидеры России» от Тюменской области, а ныне генеральный директор АО «ТАЛК» Максим Скворцов выступит с докладом «Трансформация: начинаем с себя».

Стоит отметить, что тема человеческого капитала красной нитью проходила через многие дискуссии Губернаторских чтений. В. Якушев уверен, что главный ресурс развития Тюменской области — сами тюменцы, и прежде всего — молодежь.

"Вложения в человеческий капитал — самое главное условие для движения вперед, эти инвестиции окупаются как никакие другие. Именно талантливые и деятельные люди способны изменить область, страну или даже весь мир. Эта тема обозначена в числе приоритетов президентом России. Наша главная стратегическая задача — прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала. Все это напрямую влияет на будущее нашего государства", — отметил глава региона