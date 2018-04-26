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В Пензе владельцы частных домов мешают дорожникам выполнять свою работу
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В Пензе владельцы частных домов мешают дорожникам выполнять свою работу 

PNZdrive 26 апреля 2018
Фото: PNZdrive
В среду, 25 апреля, подрядчики отчитались вице-мэру Пензы Юрию Ильину о ходе работ на участках в рамках контракта по реализации приоритетной федеральной программы «Безопасные качественные дороги».
Выяснилось, что выполнять свою работу пензенским дорожникам мешает целый ряд проблем: брошенные на дороге автомобили, кабели одной из телекоммуникационных компаний, низкое качество восстановленного благоустройства в местах разрытий ресурсоснабжающими организациями, а также жители частного сектора. Так, при производстве работ в местах примыкания дорожного полотна к земельным участкам домовладельцы препятствуют дорожникам, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Юрий Ильин, выслушав озвученные замечания, заверил дорожников, что автомобили, препятствующие ремонту в рамках проекта БКД, будут эвакуированы.
«По земельным участкам частного сектора, владельцы которых препятствуют производству работ, будет проведена проверка границ этих участков специалистами отдела земельного контроля. В случае выявления самозахвата муниципальной земли, будут приняты меры административной ответственности к нарушителям, а ограждения будут снесены незамедлительно», — сказал Юрий Ильин.
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