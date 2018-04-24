Ещё
В Пензе 24 апреля ямочным ремонтом охватили дороги на 5 улицах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе 24 апреля ямочным ремонтом охватили дороги на 5 улицах 

PNZdrive 25 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 24 апреля активно идут работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города, а также работы в рамках реализация федерального проекта «Безопасные качественные дороги».
По информации департамента ЖКХ города, ямочный ремонт делают на улицах Терновского, Попова, Стасова, Сухумская и проспекте Победы. В основном используют асфальтобетон.
По проекту «Безопасные качественные дороги» демонтируют бордюрный камень по улицам Кривозерье, Захарова, Ульяновской и Минской. На улицах Долгорукова, Одесской монтируют новые бордюры. Пресс-служба мэрии сообщает, что сейчас рабочие занимаются фрезерованием на улицах Нейтральная, Захарова и Минской. А на улице Нейтральной проводят работы по проливке трещин.
PNZdrive: последние новости
В Пензе жители улицы Луговая делят тротуар с маршрутками и «КамАЗами» Глава Пензы проконтролировал ход ремонта дороги по ул. Воронова В Пензе коммунальщики убирают мусор и грязь вдоль дорог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США130
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины287
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении139
Кремль готовит суперманевр519
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение