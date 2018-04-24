В Пензе 24 апреля ямочным ремонтом охватили дороги на 5 улицах

Пензе 24 апреля активно идут работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города, а также работы в рамках реализация федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации департамента ЖКХ города, ямочный ремонт делают на улицах Терновского, Попова, Стасова, Сухумская и проспекте Победы. В основном используют асфальтобетон.

По проекту «Безопасные качественные дороги» демонтируют бордюрный камень по улицам Кривозерье, Захарова, Ульяновской и Минской. На улицах Долгорукова, Одесской монтируют новые бордюры. Пресс-служба мэрии сообщает, что сейчас рабочие занимаются фрезерованием на улицах Нейтральная, Захарова и Минской. А на улице Нейтральной проводят работы по проливке трещин.