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Где в Пензе 26 апреля могут возникнуть пробки из-за ремонта дорог?
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Где в Пензе 26 апреля могут возникнуть пробки из-за ремонта дорог? 

PNZdrive 26 апреля 2018
Фото: PNZdrive
В Пензе 26 апреля продолжается работа по реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги», а также плановый ремонт дорожного полотна на нескольких магистралях.
Как сообщает пресс-служба мэрии, ямочный ремонт сегодня делают на улицах Луначарского,28, Октябрьская,4, Чаадаева, Кордон Сурка, Чехова, 8 Марта, по дороге на Лебедевку и проспекту Строителей.
По проекту «Безопасные качественные дороги» ямочный ремонт делают на улицах Аустрина, Нейтральная.
На улицах Гоголя и Кривозерье подрядчик приступил к демонтажу бортового камня, а на улицах Ульяновской, Минской и Одесской проводится монтаж бордюров.
На сегодняшний день рабочие занимаются фрезерованием на улицах Нейтральная, Минской, Ульяновской и на дорогу на совхоз Панкратовский.
Выравнивающий слой кладут на улицах Захарова и Нейтральной. Устройством заездных карманов занимаются на дороге на совхоз Панкратовский.
Очистка обочин проходит на улице Бийской.
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