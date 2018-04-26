Где в Пензе 26 апреля могут возникнуть пробки из-за ремонта дорог?

Пензе 26 апреля продолжается работа по реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги», а также плановый ремонт дорожного полотна на нескольких магистралях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ямочный ремонт сегодня делают на улицах Луначарского,28, Октябрьская,4, Чаадаева, Кордон Сурка, Чехова , 8 Марта, по дороге на Лебедевку и проспекту Строителей.

По проекту «Безопасные качественные дороги» ямочный ремонт делают на улицах Аустрина, Нейтральная.

На улицах Гоголя и Кривозерье подрядчик приступил к демонтажу бортового камня, а на улицах Ульяновской, Минской и Одесской проводится монтаж бордюров.

На сегодняшний день рабочие занимаются фрезерованием на улицах Нейтральная, Минской, Ульяновской и на дорогу на совхоз Панкратовский.

Выравнивающий слой кладут на улицах Захарова и Нейтральной. Устройством заездных карманов занимаются на дороге на совхоз Панкратовский.

Очистка обочин проходит на улице Бийской.