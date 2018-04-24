Минпромторг поддерживает выпуск и продвижение на рынок новой конкурентоспособной гражданской продукции предприятиями ОПК

20 апреля 2018 года в городе Екатеринбург состоялось окружное совещание под председательством Полномочного представителя Президента России Игоря Холманских по вопросам готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа к выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В мероприятии принял участие Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Ученов.

На совещании обсуждались вопросы освоения выпуска и продвижения на рынок новой конкурентоспособной гражданской продукции организаций ОПК УФО, а также механизмы поддержки со стороны государственных органов власти, стимулирующие процесс диверсификации.

В своем выступлении Алексей Ученов рассказал о принимаемых на федеральном уровне мерах государственной поддержки проектов по диверсификации, направленных на ускорение темпов роста выпуска гражданской продукции и дальнейшее развитие созданной инфраструктуры. Разработанные механизмы, условно, можно разделить на финансовые и нефинансовые меры поддержки. При этом самым востребованным механизмом поддержки на сегодняшний день является субсидия на реализацию проектов по приоритетным направлениям выпуска гражданской продукции в рамках постановления Правительства № 1312.

«Не менее важным инструментом поддержки является предоставление льготных займов организациям ОПК в рамках программы «Конверсия» Фонда развития промышленности . Для реализации более крупных проектов организаций ОПК по выпуску гражданской продукции поддержка будет оказана по линии Внешэкономбанка », — сообщил глава Департамента Минпромторга России, отметив, что Министерством совместно с РЭЦ разработана специальная программа, направленная на компенсацию расходов на участие предприятий ОПК в конгрессно-выставочных мероприятиях (до 80% затрат, организациям МСП, и до 50% остальным предприятиям в рамках ППРФ от 24.04.2017 № 488).

По словам Алексея Ученова, в Государственной информационной системе промышленности создан необходимый информационный ресурс по диверсификации. В качестве одного из механизмов стимулирования диверсификации он также привел пример осуществляемой при непосредственном участии коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минпромторга России конгрессно-выставочная деятельности.

Выбранный формат позволяет обсудить различные вопросы диверсификации производства организаций ОПК и постараться решить существующие проблемы, —

подчеркнул он.

В заключении представитель Минпромторга остановился на работе по устранению «законодательных барьеров», не позволяющих максимально эффективно двигаться в направлении установленных Президентом России ориентиров по достижению доли гражданской продукции.