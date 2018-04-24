Кемеровчан ожидает изменение движения на бульваре Строителей

Кемерове на бульваре Строителей 25 апреля начинается капитальный ремонт участка возле дома №44.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы будут проходить в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы на участке были отложены, так как необходимо было провести геологические изыскания из-за высокого уровня грунтовых вод. После всех исследований был разработан проект капитального ремонта участка шестиполосной улицы длинной 340 метров в районе жилого дома № 44 по бульвару Строителей.

Рабочие разберут дорогу и построят дренажную систему, которая будет отводить грунтовые воды в ливневую канализацию. Затем будут заменены все слои конструкции дорожной одежды на глубину более двух метров, специалисты выполнят бетонное основание, уложат слои асфальтобетона, смонтируют ливневую канализацию на проезжей части, восстановят объекты дорожной инфраструктуры. Планируется завершить все работы в июле.

Движение на время ремонта будет перекрыто. Сквозной проезд по бульвару Строителей на участке от дома №42 до дома №48 будет закрыт, объехать участок можно будет по узкой части бульвара Строителей и по проспекту Ленинградскому. Пассажирский транспорт на участке от проспекта Химиков до улицы Марковцева будет организован по следующей схеме:

автобусные маршруты в направлении улицы Марковцева поедут по встречной полосе движения;троллейбусный маршрут № 3 «Железнодорожный вокзал — д.п. „Комсомольский“ будут двигаться по маршруту: пр. Ленина, бр. Строителей, пр. Химиков, пр. Комсомольский, д.п. „Комсомольский“, ул. Марковцева, бр. Строителей, пр. Ленина.