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От касс хотят освободить банки, парковки и библиотеки
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От касс хотят освободить банки, парковки и библиотеки 

Время бухгалтера 29 минут назад
Кабмин разрабатывает поправки к принятому в первом чтении законопроекту, изменяющему закон о ККТ. Правительство планирует освободить от чеков и БСО операции и расчеты в банках, на городских парковках, в библиотеках и иных организациях.
Налоговиков обяжут разработать единый подход к формированию чека. Законодатели также хотят заставить использовать онлайн-кассы кондукторов и водителей при продаже билетов на транспорте. Нельзя будет получить статус ОФД тем компаниям, выгоду от которых получают иностранцы.
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