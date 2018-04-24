От касс хотят освободить банки, парковки и библиотеки

Кабмин разрабатывает поправки к принятому в первом чтении законопроекту, изменяющему закон о ККТ. Правительство планирует освободить от чеков и БСО операции и расчеты в банках, на городских парковках, в библиотеках и иных организациях.