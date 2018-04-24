БМП ныряют в бассейн и прорываются сквозь огонь: кадры соревнований

Краснодарском крае проверили на выносливость лучших десантников страны.

Под Новороссийском на Всеармейском конкурсе «Десантный взвод» проверили на выносливость лучших бойцов страны — больше шестисот десантников.

17 команд из соединений ВДВ на боевых машинах проходили огневой рубеж и препятствия «Брод». БМП и БМД ныряли в бассейн, длина которого составляла 25 метров. Техника практически не успевала касаться дна, такая была скорость.

Далее состоялся главный экзамен — стрельба. По мишеням вели огонь из 30-миллиметровой пушки и пулемета. За промах начислялось штрафное время к общему результату.