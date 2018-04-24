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БМП ныряют в бассейн и прорываются сквозь огонь: кадры соревнований
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БМП ныряют в бассейн и прорываются сквозь огонь: кадры соревнований 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В Краснодарском крае проверили на выносливость лучших десантников страны.
Под Новороссийском на Всеармейском конкурсе «Десантный взвод» проверили на выносливость лучших бойцов страны — больше шестисот десантников.
17 команд из соединений ВДВ на боевых машинах проходили огневой рубеж и препятствия «Брод». БМП и БМД ныряли в бассейн, длина которого составляла 25 метров. Техника практически не успевала касаться дна, такая была скорость.
Далее состоялся главный экзамен — стрельба. По мишеням вели огонь из 30-миллиметровой пушки и пулемета. За промах начислялось штрафное время к общему результату.
Те, кто справился со всеми испытаниями и показал лучшие результаты, представят Россию на Армейских международных играх, которые пройдут летом.
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