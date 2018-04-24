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Еврооблигации металлургического сектора показали лучшую динамику на рынке, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»
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Еврооблигации металлургического сектора показали лучшую динамику на рынке, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Известие о возможном смягчении санкций США против РФ поддержало котировки российских суверенных евробондов. В понедельник торги суверенными евробондами РФ начались с заметного снижения котировок. Давление по-прежнему оказывала доходность UST10, которая в первой половине дня достигла нового локального максимума — 2,99%. Однако днем настрой инвесторов изменился, после того как министр финансов США Стивен Мнучин допустил возможность смягчения санкций в отношении России, что стало позитивным сигналом для рынка.
Российские евробонды сразу же отреагировали на эту новость и начали стремительно дорожать. По итогам дня еврооблигациям удалось полностью отыграть утреннее падение, и к вечеру все бумаги смогли умеренно вырасти. Длинные евробонды прибавили 0,4–0,7 п.п. от номинала, а среднесрочные — 0,1–0,4 п.п. Однако отметим, что уже вечером на встрече «Большой семерки» министры иностранных дел стран-участниц вновь объявили о том, что могут ужесточить санкции против России в случае нового обострения отношений. Таким образом, санкционный риск останется ключевым драйвером движения котировок на российском рынке, и, на наш взгляд, российские евробонды пока вряд ли смогут продолжить быстро восстанавливаться в цене.
Еврооблигации металлургического сектора показали лучшую динамику на рынке
В корпоративном секторе вчера также наблюдался рост котировок большинства бумаг. Отдельно отметим выпуски металлургов, которые сильнее других отреагировали на новость о возможном смягчении санкций. Так, заметнее других подорожали евробонды Полюса и Норильского никеля — на 0,7–0,9 п.п. и 0,5–0,7 п.п. от номинала соответственно. Отметим и NLMKRU’24 (YTM 5,4%), прибавивший 0,7 п.п. Котировки остальных бумаг в сегменте поднялись в пределах 0,5 п.п. В нефтегазовом сегменте вновь выделим выпуск Газпром нефти SIBNEF’23 (YTM 5,2%) — плюс 0,5 п.п. от номинала, также в зеленой зоне бумаги ЛУКОЙЛа и Роснефти (0,2–0,4 п.п.). Среди облигаций банков по-прежнему лидировали бумаги ВЭБа и суборды ВТБ, цены которых выросли на 0,1–0,3 и 0,3–0,4 п.п. соответственно. Евробонды Veon вчера подорожали на 0,2–0,6 п.п.
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