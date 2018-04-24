В Ростовской области дан старт строительству Багаевского гидроузла

Проект позволит устранить «узкие» места на Единой глубоководной системе и увеличить провозную способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Строительство стартовало накануне, 23 апреля, в хуторе Арпачин Ростовской области. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 22 млрд рублей, сообщает «АиФ. Ростов».

По словам Соколова, реализация этого проекта позволит повысить провозную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, решить задачи гарантированного водозабора и приступить к оздоровлению Цимлянского водохранилища, передает РИА «Новости»

Голубев в свою очередь подчеркнул, что строительство гидроузла — это часть новой экономики региона, которая даст развитие транспортной системе, а также решит ряд проблем — судоходства, рыбоводства, водоснабжения. «В период реализации проекта много времени было уделено экологической составляющей… Строительство гидроузла позволит решить вопросы сохранения реки Дон », — сказал Голубев.

Отмечается, что на Багаевском гидроузле будут построены рыбоотводные каналы:

«Этого нигде не было раньше на других гидроузлах в Волго-Донской системе. Такие рыбоотводные каналы беспрепятственного прохождения здесь будут созданы, что очень актуально», — сказал губернатор, добавив, что правительство намерено сопровождать этот проект.

В рамках первого этапа будут проведены подготовительные работы, которые планируется завершить в декабре текущего года отмечает региоднальное издание «Панорама».

В настоящее время завершаются процедуры по проведению экспертизы по объектам второго этапа (основных сооружений гидроузла и мероприятий по обустройству зоны водохранилища). Начало 2-го этапа строительства запланировано также на текущий год.

Реализация проекта позволит устранить «узкие» места на Единой глубоководной системе и увеличить провозную способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Решение основных проблем внутреннего водного транспорта приведет, в свою очередь, к снижению транспортных расходов грузоотправителей и обеспечению сбалансированного развития транспортной системы страны в целом.

Напомним, что поручения по ликвидации лимитирующих участков на Единой глубоководной системе (ЕГС), прежде всего, касающиеся обеспечения строительства Багаевского и Нижегородского гидроузлов, даны Президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания президиума Госсовета а августе 2016 года.

Завершение строительства Багаевского низконапорного гидроузла запланировано на конец 2020 года, отмечает издание «Городской репортер».