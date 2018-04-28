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За достойный труд и мократию: волгоградцев зовут на традиционные и абсурдные шествия
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За достойный труд и мократию: волгоградцев зовут на традиционные и абсурдные шествия 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцев зовут на первомайскую демонстрацию под традиционным трудовым девизом и веселую шумную Монстрацию, высмеивающую официальные лозунги.
— Первомайское шествие под единым девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику» стартует в 9:30 от площади Ленина, — уточнили в волгоградском Совете областных профсоюзов. — В праздничный день по Волгограду пройдет не меньше 20 тысяч горожан.
Спустя несколько часов после официальной демонстрации горожан ждут на оригинальном шествии с абсурдными и веселыми лозунгами.
— Третья по счету Монстрация пройдет в сквере 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе, — уточнил организатор акции Philippenzo Madonnaro. — Готовьте ваши костюмы, рисуйте плакаты, берите музыкальные инструменты и прочие шумелки.
Ранее V1.ru писал о том, что веселому шествию не разрешили пройти по центру города. По традиционной версии администрации города в Первомай в городе ударными темпами заработает коммунальная техника.
О том, как подготовиться к Монстрации и придумать самый запоминающийся девиз, читайте в нашем материале.
Мы собрали для вас и ностальгические воспоминания горожан, участвовавших в первомайских демонстрациях. Старые добрые фотографии из семейных архивов смотрите в нашем репортаже.
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